整治宠物过度医疗现象应及早破题

随着养宠人群的增长以及养宠观念的转变，“宠物经济”不断升温。据《2022年中国宠物医疗行业白皮书》显示，早在2020年，我国犬猫养宠规模就已经超过了1亿只。与此同时，宠物的“人格化”使宠物经济具有了“情感经济”的特点，更容易引发多种纠纷，特别是由于目前宠物诊疗行业尚不规范和诊疗技术良莠不齐，宠物意外死亡、过度医疗、“天价”医疗等现象屡见不鲜，导致宠物看病难、饲养者维权难，宠物医疗领域亟待破题。（10月29日《法治日报》）

随着宠物经济蓬勃发展，宠物医疗行业也呈现出水涨船高之势。但与此同时，由于宠物医疗行业的粗放式发展以及医疗收费的“自主化”模式，包括宠物作为医疗对象的特殊性，都使得宠物过度医疗问题更为突出，表现也更为隐蔽，实施维权也更为艰难。

宠物患同样一种疾病，在甲宠物医院治疗可能只需要几百元，到了另一处就可能攀升至上万元。为了牟取巨额利益，一些不法的宠物医疗机构往往采取过度医疗的不正当方式。宠物的过度医疗通常表现为过度用药、过度检查、滥用手术和抗生素等。此现象的出现具有多重原因，包括创办宠物医院投入巨大，从业人员的收入与之挂钩，一些宠物主对疾病的认识不够，对医疗提出了过高的要求等，再加上缺乏统一的收费标准，监管上存在极大滞后性，给过度医疗行为的产生和蔓延创造了条件。尤为关键的是，由于受专业本身的影响，对过度医疗的判定也存在较大的难度，并为消费者维权带来了极大的挑战。

无论从维护正常的医疗秩序出发，还是从保护消费者权益出发，又或者从消除矛盾和纠纷以维护社会稳定的层面出发，对宠物过度医疗的问题都不能听之任之，而应针对问题采取切实有效的破解措施。宠物医疗市场走出无序的泥潭应当以规范为主，采取多管齐下的治理策略，充分调动和发挥各方力量参与，最终形成齐抓共管的格局。

首先对宠物医疗的行为要出台相应的指南，解决无标准可依的问题。同时可以效仿对既有医疗行业管理的相关做法，对医疗收费要做到公开透明，而不能暗箱操作。可以要求宠物医疗行业牵头，制定相应的行业标准，对各种疾病的治疗出台相应的指南与指引，并按病种进行最高收费的限定。

其次要提高宠物主的防范和维权意识，在选择治疗时到正规医疗机构，查看相应的证照与证书，必要时“货比三家”，在治疗过程中要保管好相关医疗服务合同、收费单据、聊天记录等关键证据。如果觉得动物诊疗机构有过度医疗的嫌疑，宠物主人可以提供相关材料，委托律师走相关的鉴定程序。

再次，政府监管部门加强兽药监管，检查宠物医院处方和用药记录，规范宠物医生诊疗行为等，尤其是要加大对无证行医等乱象的打击力度，避免出现劣币驱逐良币的效应产生，用严格的监管确保行业干净清爽。

最后，要建立完善的权利救济渠道，建立快速的投诉反应机制，完善相应的法律法规，及早弥补《动物防疫法》在“执业兽医对诊断结论负责” 等方面界定模糊等问题，尽快把宠物医疗纳入到法治的轨道上来，如此才能实现预防为主，标本兼治。