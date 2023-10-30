大型游乐设施安全绝不能放松警惕

10月29日，深圳南山区安全管理委员会办公室发布关于欢乐谷景区“10·27”过山车碰撞事故的情况通报。10月27日，深圳欢乐谷景区“雪域雄鹰”游乐项目两列过山车发生碰撞，事发时一列载有22名游客的过山车在上坡时发生故障，突然沿轨道倒滑，与另一列已到站正在下客的过山车发生碰撞，所有伤者均已送医治疗，无生命危险。目前，市区相关部门已成立联合调查组，将对责任单位和人员进行调查处理。

这不是深圳欢乐谷首次发生“撞车”事故。2018年11月，两辆无人驾驶观光列车“欢乐干线”发生相撞事故，车上共有20名乘客，事故造成多人受伤。深圳市市场监督管理局南山监管局经调查认定，欢乐谷公司对“欢乐干线”列车维护管理存在漏洞，对事故发生应负主要责任，决定对其处以罚金20万元。

值得注意的是，就在本次过山车事故发生前几天，深圳欢乐谷刚召开第三季度安全生产工作会议，该公司负责人对年底安全生产工作提出了四点要求，其中第一点为“加强游乐设备的安全保障，强化设备日常维护保养、运营接待及现场管理，持续提高设备故障分析、判断能力，确保设备安全”。谁能想到，几天后该公司就发生了一起典型的大型游乐设施故障事故。

大型游乐设施是指设计最大运行线速度大于等于2米/秒，或运行高度距地面高于或者等于2米的载人游乐设施。数据显示，目前我国有大中型游乐园500多家，大型游乐设施约2.51万台（套）。大型游乐设施项目在给人带来惊险、刺激和快乐的同时，也可能因设备断裂、坠落、悬停等使游客陷入危险境地。

据报道，今年3月，成都一家游乐场的摩天轮疑因变频器损坏停止运行，两个小朋友被困高空，救援人员及时救出。今年2月，上海欢乐谷过山车“绝顶雄风”出现设备故障，游客被滞留空中10分钟。2020年12月，南京欢乐谷过山车突发故障，32名游客被困……

中国特种设备检测研究院的专家指出，据多年来对大型游乐设施事故分析，多数事故的原因是使用管理不当，如违规操作、维护保养不到位、人员管理不当等。大型游乐设施作为一种综合机械、电气、液压、气动等技术的特种设备，对其安全绝不可放松警惕。大型游乐设施日常管理与维护保养的任何微小疏漏，对游客来说都可能是灭顶之灾。

因此，要想杜绝大型游乐设施故障事故，必须强化责任监管。监管部门要严格按照《大型游乐设施安全监察规定》等相关规定，建立起常态化巡查机制，督促使用单位全面落实安全主体责任，强化作业人员培训、检测、修理、保养等责任，及时淘汰关停存在安全隐患的设备，对违法改装改建、非法运营等风险行为，以零容忍态度坚决打击、严厉惩处。

相关部门、行业组织、检验检测机构、制造使用单位、标准化组织等要共同努力，提升大型游乐设施质量安全水平，普及大型游乐设施基本安全常识，强化全社会安全意识，保障群众游乐安全。特别是作为使用单位的景区、游乐场所，更要警钟长鸣，居安思危，严格依法合规经营，落实安全管理职责，及时清除安全隐患，系紧大型游乐设施“安全带”。