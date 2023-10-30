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秋冬季=脱发季？防脱发攻略来了

2023年10月30日08:46 来源：人民网

编者按：进入秋冬季，不少网友表示自己掉头发的问题更严重了。掉头发会受到季节影响吗？日常生活中哪些行为会损伤毛发？在平时又该如何正确洗护头发？6张图带你看懂。

(责编：乔业琼、吕骞)




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