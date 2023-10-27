王海波：多措并举推动乳腺癌防治 技术创新造福更多患者

“乳腺癌的外科治疗手段实现了多学科融合，已由‘最大程度治愈’向着‘最佳生活质量’方向发展。”近日，青岛大学附属医院乳腺病医院院长王海波做客人民健康“推动乳腺癌诊疗创新 重塑患者美丽人生”系列节目，就乳腺癌外科治疗进展、多学科诊疗等话题进行了交流分享。

乳腺癌治疗理念更加人性化

外科治疗是乳腺癌治疗体系的重要手段之一。“近年来，乳腺癌外科领域在前沿进展和创新理念方面有了飞速发展，乳腺癌外科治疗整体朝着‘最大程度治愈’‘最佳生活质量’方向发展，治疗手段也实现了多学科技术融合。”围绕乳腺癌外科领域的前沿进展和创新理念，王海波进行了分情况阐述。

王海波介绍说，对于符合保乳条件的患者，临床会采取局部切除+放疗联合治疗的方式。乳腺癌属于全程化疾病，临床治疗理念由过去的“一切了之”逐渐转变到现在尽可能的“保乳”“保腋窝”的精准治疗。此外，随着腋窝前哨淋巴结活检技术的发展，使得70%—80%的患者免于腋窝淋巴结清扫，减少了患者“保乳”“保腋窝”手术的损伤，既根治了肿瘤，又相对保留了乳房，使患者的生活质量得到极大提高；对于不符合保乳条件的患者，临床对患者进行乳房切除后，借助重建技术，给患者植入自体组织等假体，通过开放手术、腔镜手术等方式，对其进行乳房的整形和重建，促进患者恢复身心健康，积极回归社会。

多学科协作“对抗”乳腺癌

多学科诊疗是提升乳腺癌整体治疗水平的重要方法。王海波认为，在乳腺外科尤其是乳房重建和整形领域，要充分发挥多学科的融合优势，在提升医患认知的同时，为患者提供更加规范、精准的一站式诊疗服务。

“精准化的诊疗体系，包括术前评估、决策制订、手术实施、术后监护、康复随访、术后评估，以及生理、心理层面的康复指导。”结合多年的临床实践经验，王海波介绍说，乳腺整形和重建技术的顺利开展，需要影像科、乳腺肿瘤外科、乳腺肿瘤内科、病理科、放疗科、整形美容科组建的康复指导团队、护理团队的协作支持。在上述诊疗期的保护下，患者既完成了“病”的治疗，又保证了生活质量。

“‘专病专治+多学科协作’也是青岛大学附属医院乳腺病医院的特色治疗模式。”王海波说，实践表明，多学科协作模式有很多益处，既能为患者提供一站式诊疗服务，也符合《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》的“破壁”行动要求，不受医学专科的限制，而是以“患者”为中心，为患者构建一个从诊断到手术，从辅助治疗到康复的全生命周期的治疗方案。

切实加强乳腺癌防治工作

目前来说，我国乳腺癌发病率主要具备三个特点：一是发病年龄相对较早；二是确诊时间相对较晚；三是乳腺癌发病中晚期患者比例略高于欧美国家。我国乳腺癌的防治工作任重道远。

“未来，关于乳腺癌的防治还有很多工作要做。”王海波建议，一方面，通过推进医药医工结合，促进国内创新药物研发，并完善社会服务体系，进一步提高乳腺癌的筛查质量以及早诊早治水平；另一方面，医院可以利用中心化运作模式，提高诊疗服务水平，即更多地关注患者诊疗预后，指导患者进行生理、心理康复。以青岛大学附属医院乳腺病医院为例，医院在区域发挥着“以学科为中心”的带动作用，建立“以专科为中心”的专科联盟，这既可以帮助提高基层医院的乳腺癌诊治水平，还能帮助其做好乳腺癌手术的质量控制。“更重要的一点是，我们可以完成患者的双向转诊，尽量避免因转诊以及乳腺癌治疗方法混合等造成医保浪费，提高患者的就诊体验。”王海波说。