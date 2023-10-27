直播预告：前列腺的“感冒” 你的“他”需要知道！

10月28日是世界男性健康日。前列腺是男性特有的性腺器官，大部分男性有被前列腺疾病困扰的经历。慢性前列腺炎是最常见的男科疾病之一。那么，慢性前列腺炎包括哪些类型？治疗慢性前列腺炎都有哪些手段？

10月28日9:00，国家重点学科中医男科学科带头人、中华中医药学会男科分会主任委员、北京中医药大学东直门医院男科研究所所长李海松将做客人民好医生客户端直播间，为大家详细讲解“男人如何远离慢性前列腺炎”的科普知识。

嘉宾简介

李海松，医学博士，主任医师，博士生导师，博士后合作导师，国家第七批老中医药专家，北京中医药大学东直门医院男科研究所所长，北京中医药大学学术委员会委员，国家重点学科中医男科学科带头人，中华中医药学会男科分会主任委员，中国医师协会中西医结合男科专家委员会副主任委员，中国中药协会男科药物研究专委会前任主任委员，北京中医药学会男科专业委员会名誉主任委员。

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