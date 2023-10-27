秦叔逵：汇聚合力推动肝癌医药创新发展

近年来，随着医药政策的改革和研发环境的优化，我国医药创新力度不断增大，为守护人民生命健康筑起了坚实堡垒。日前，中国药科大学附属南京天印山医院院长、主任医师秦叔逵在做客《人民好医生》栏目时说，应该进一步汇聚合力，推动肝癌医药创新发展，惠及更多患者。

肝癌是常见的癌症之一，已成为威胁人民健康的重大公共卫生问题。秦叔逵介绍：“肝癌治疗棘手，预后效果较差，发病率和死亡率在全球均位居高位。我国更是肝癌高发国家，每年新发和死亡病例在全球都占比较大。”

我国在肝癌的发病原因、流行病学特征、临床表现、治疗策略以及预后等方面，都与欧美国家存在着明显的不同，具有高度异质性。“比如，我国肝癌主要病因为乙型肝炎病毒感染，在欧美则主要与丙型肝炎病毒和非酒精性肝病有关。因此，我们在诊断、治疗和医药创新领域不可生搬硬套欧美的经验，必须开辟一条适合自己的道路。”秦叔逵说。

科研要落地，成果要为民，只有真正造福患者，才是科研的真谛。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中明确指出，在生物医药领域要重点部署创新药物研发，加大重大疾病和慢性病的防治。国务院出台的《关于全面加强基础科学研究的若干意见》中，也进一步强调了基础研究在服务国家战略需求中的关键作用，指出要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。

为探索适合中国肝癌患者的治疗策略，肝癌诊疗方案不断推陈出新，其中免疫治疗取得突破。“例如，替雷利珠单抗的出现，为晚期肝细胞癌患者的一线免疫治疗提供了新的选择，相信今后会有更多的靶向新药和免疫治疗应用于临床。”秦叔逵说。

针对我国肝癌医药创新同质化、基础研究向产业转化能力亟待加强等问题，秦叔逵表示：“总体而言，我国拥有丰富的临床资源和富有经验的诊疗团队，未来需要与创新制药企业等力量精诚协作，真正在医药创新终端解决问题。”（王颖）