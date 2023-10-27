已获赔近5亿元 7省市668万“外卖小哥”等有了“新型工伤保险”

新华社北京10月26日电（记者姜琳）人力资源社会保障部工伤保险司司长郑玄波26日介绍，在北京、上海等7省市的美团、闪送、货拉拉、快狗打车等7家平台企业试点的新就业形态就业人员职业伤害保障，一年多来取得阶段性成效。截至9月末，累计有668万人被纳入保障范围，已有3.2万人次获得职业伤害保障待遇4.9亿元。

郑玄波在当天召开的人力资源社会保障部2023年三季度新闻发布会上介绍了上述情况。他表示，职业伤害保障切实维护了新就业形态就业人员的权益，特别是有效发挥了重大伤亡事故兜底保障功能。这一制度也分散了平台企业经营风险，有助于平台经济规范健康发展。

职业伤害保障，就是为外卖骑手、网约车司机等创设的“新型工伤保险”，由平台企业缴费，就业人员个人不缴费。其保障的范围和情形、待遇的标准和水平，与工伤保险总体保持一致。

“对新就业形态就业人员这一新兴群体如何参加社会保险，试点进行了破题，积累了宝贵经验。”郑玄波说，下一步将研究扩大试点的思路，为职业伤害保障在全国推开奠定基础。

郑玄波提示，参加试点的新就业形态就业人员如不幸遭遇事故伤害，可点击手机APP中的“一键报案”，拍摄事故现场照片留作证据，并保存好就医产生的诊疗票据，从而更便捷获得职业伤害保障服务。

“近期我们将通过国家社会保险公共服务平台等全国统一服务入口，推出新就业形态就业人员参保信息查询、日接单情况查询和平台服务机构查询等服务。后续我们还将进一步推出待遇给付申请受理、职业伤害确认、劳动能力鉴定、待遇发放、办理进度等服务。”郑玄波说。