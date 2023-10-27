高科技辅具助力残障人士更好融入社会

智能仿生手、机器导盲犬、外骨骼机器人……在杭州亚残运会上，各种黑科技助残产品让残疾人眼睛一亮。未来，通过科技手段，残疾人也有可能享受和健全人一样的生活。

26日，在杭州亚残运会推进残疾人事业发展主题新闻发布会上，中国残联宣文部副主任王宏伟表示，5年来，中国残疾人基本民生得到更稳定的保障，残疾人基本康复服务覆盖率稳定在85%以上；710万农村建档立卡贫困残疾人如期脱贫；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度分别惠及1161.7万、1538.4万残疾人；城乡残疾人基本养老保险参保率超过90%、基本医疗保险参保率达到95%；残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上；城乡持证残疾人就业超过900万。

对于杭州亚残运会的举办，杭州亚残运会中国体育代表团副秘书长勇志军认为，这届盛会将为中国残疾人体育事业发展乃至社会文明进步发挥巨大推动作用。他表示，杭州亚残运会有助于促进广大残疾人平等共享体育运动，推动残疾人体育运动项目在我国的普及发展，有助于在体育设施、环境等方面创造更有价值的可持续赛会资源，使包括残疾人在内的广大民众受益。

对此，杭州市残联理事长杨英英深有同感。她介绍，亚残运会在杭州的举办让24万残障朋友感受到这座城市的日新月异，给他们的生活带来了很多改变。

据介绍，杭州在筹办亚残运会过程中，加大无障碍公交地铁出租车等公共交通的改建，专门打造了轮椅手机导航，方便轮椅群体的出行。这些设施的建设和使用，让残障朋友工作和生活半径扩大了很多。

在数字化助残方面，杭州建设全生命周期数字助残服务体系，残疾人在数字化平台上实现政策一键解答、需求一键应答、补贴一键送达。“无障碍环境的全面提升，让无声的尊重和平等在这些无数个精确到最后一厘米的关怀中，得到充分彰显。”杨英英说。

亚残运会期间，杭州专门举办了高科技辅具展示活动，吸引了众多残疾人士关注和体验。对此，杨英英表示，随着科技快速发展，高科技辅具和设施逐渐开发和普及，残疾人因此变得更加自信阳光，也更愿意融入社会。

杨英英介绍，高科技助残产品正逐步推向市场，杭州市对生产此类产品的企业保持关注并给予支持，同时也在研究将高科技辅具纳入到政府采购目录，通过政府补贴让残疾人能够尽快用到高科技辅具。