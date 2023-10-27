新型双光子荧光探针可快速检测脑瘤

记者26日从厦门大学获悉，该校柔性电子（未来技术）研究院黄维院士、李林教授团队与西北工业大学彭勃副教授团队合作，设计出一种用于快速检测人脑神经胶质瘤标志物的双光子荧光探针，该项成果有望应用于肿瘤的早期诊断和术中导航。相关成果近日发表在国际期刊《德国应用化学》上。

神经胶质瘤是最常见的原发性中枢神经系统肿瘤。此前研究表明，单胺氧化酶A（MAO-A）的异常表达与胶质瘤的发生发展密切相关，是胶质瘤诊疗的有效靶点。该项研究锁定单胺氧化酶A，筛选出适配其空腔大小的双光子荧光团，并设计合成出一种具有较高亲和力和选择性的双光子荧光探针。以用于快速检测人脑胶质瘤细胞和组织中MAO-A的含量。

研究显示，这种新型双光子荧光探针可以在20秒内完成对标志物的检测，是目前已知检测单胺氧化酶A的最快荧光探针，不仅如此，该探针还可以精准检测并区分不同细胞系标志物含量。研究结果表明，该探针在胶质瘤临床快速诊断和荧光术中导航方面有巨大应用潜力。

业内人士认为，一直以来，由于胶质瘤浸润性生长特性，其与脑组织间无明显边界，难以通过手术完全切除。基于荧光探针实时成像的技术，荧光分子探针能在术中实时“点亮”癌细胞，让外科手术有了“地图”的指引，突破了传统手术治疗的精度极限，显示出极大的临床价值。