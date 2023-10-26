脑发育研究新成果发布 飞鹤以科研创新助力婴幼儿脑健康

10月25日，中国食品科学技术学会第二十届年会-食品营养与脑健康科学论坛在长沙举办。会上，中国食品科学技术学会正式发布了《生命早期1000天大脑发育与营养科学证据》科学综述。中国飞鹤为该成果的倡导方和主要参与方。该成果汇集了食品科学、妇幼营养学、临床医学、公共卫生等领域近20位权威专家智慧，基于大量科学研究成果完成。

中国食品科学技术学会常务副理事长邵薇教授、南开大学公共卫生与健康研究院副院长王硕教授、上海交通大学公共卫生学院院长王慧教授、北京大学公共卫生学院副院长许雅君教授、西北农林科技大学校长助理刘学波教授、江南大学食品学院王刚教授、黑龙江飞鹤乳业有限公司首席科学家蒋士龙博士共同见证成果的发布。

《生命早期1000天大脑发育与营养科学证据》发布

权威专家解读

据世界卫生组织定义，生命早期1000天是一个人智力发育的“机遇窗口期”，超过80%的大脑发育在这一阶段完成。2019年，国家卫健委建议特别关注生命早期1000天的营养支持和干预，生命早期营养干预的重要性得到广泛认识。

《生命早期1000天大脑发育与营养科学证据》科学综述（以下简称《科学证据》），系统、深入地阐述了与大脑神经发育相关营养物质的科学证据。文章对生命早期大脑的发育过程、相应功能发展以及重要影响因素进行了全面介绍。同时详细研究了与大脑神经发育相关的宏量营养素、微量营养素和其他功能营养物质的作用，如母乳低聚糖、活性脂质、益生菌等。

针对生命早期营养干预对大脑及神经发育的影响，文章也从不同生命发育阶段进行了科学分析，并指出，母体良好、均衡的营养素供给对于胎儿的健康发育和抵抗不良风险具有重要意义。

《科学证据》的制定和发布让生命早期脑发育的领域新增又一权威成果，也为保障婴幼儿大脑健康发育的营养实践提供理论基础指导。在与会专家看来，生命早期1000天关乎国民的身心健康发展，把握住这个脑发育窗口期，对整体国民健康和人才培养意义重大。

论坛上，江南大学食品学院教授王刚对《科学证据》进行了权威解读。他表示，脑科学的研究是当前全球科技的前沿领域，也被列为科技战略重点。营养素的均衡合理搭配，对生命早期大脑发育至关重要，建议大家重视生命早期1000天的营养管理，兼顾母亲和婴幼儿的健康需求。据了解，该综述文章已于10月23日在《中国食品学报》网络首发。

深耕脑发育研究

作为《科学证据》的主要参与单位，飞鹤在脑发育及营养方面已经具有领先的科研积累，不仅发表了多篇研究成果，获得了7项国家发明专利授权，还将研结果成功转化并应用在产品中。

蒋士龙介绍，《科学证据》是飞鹤脑发育战略落地的重要进展。此前，飞鹤于10月17日举办了“专研大脑营养 聪明中国宝宝”脑发育战略发布会。作为国内较早开展脑发育及营养研究的乳企，飞鹤将基于两大科研合作平台——哈佛波士顿儿童医院 -飞鹤脑发育基金会、飞鹤 - 北大医学部“生命早期脑科学研究计划”，对脑发育进行更系统化、体系化的研究。

论坛上，许雅君在分享中介绍了“TDD概念”，即Timing、Dose和Duration，强调生命早期的大脑发育要遵循一定的时间规律，不仅要在合适的时间给合适剂量的营养才能起到最好的效果，还需要注意在特定的时间段内补充吸收效率最高的营养。“TDD概念在做脑科学研究时，尤其是营养对脑科学的发育研究时其实特别重要”。

对于近期获批的热门成分、《科学证据》中也提到的HMO，王硕在演讲中介绍，“HMO对大脑发育有四种功能。相关的人群的队列研究已证明，HMO对婴幼儿的认知发育非常关键”。

讨论中，嘉宾们一致认为《科学证据》的发布将有力提升公众对脑营养的科学认知，飞鹤在脑发育的前沿探索将带动整个产业的产品创新，期待飞鹤在相关领域能做出更多有益行业和消费者的成果。