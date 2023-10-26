新茶饮趋势：透明化、标准化、健康化更受行业与消费者关注

近年来，各类新茶饮发展迅速，成为国内消费市场的新亮点之一。10月25日，为推动新茶饮产品健康化发展，促进新茶饮行业品质升级、行业自律，新茶饮产品健康化发展专题讨论会在北京召开。研讨会邀请到营养、消费、食品领域和新茶饮专业赛道的专家和实践者，围绕新茶饮配方透明化、行业标准化、产品健康化等话题展开了探讨，为新茶饮行业的发展建言献策。

新茶饮行业透明化离不开行业聚力

作为以“现制现售”为卖点的新兴行业，新茶饮供应链条长、原料多元、人工操作环节多，这使得茶饮在制作过程中具有一定的不可控因素。针对这一现状，喜茶在讨论会上分享了其近期将公开所有产品配方原料、营养成分和原料溯源信息的举措。此举旨在满足消费者的知情权，促进健康茶饮发展，推动新茶饮行业进入到“配料表时代”，最终实现全行业的品质升级。

中国营养学会副秘书长王瑛瑶对新茶饮行业将目光聚焦于产品透明化的实践表示认可，她说：“结合我国全面实施的健康中国、‘三减三健’、合理膳食等行动，关注新茶饮产品健康化发展很有意义。通过实行营养标签推动产品健康化、配方透明化，让新茶饮业态发展以健康为先导，也是产业可持续发展重要基础。”

中国消费者协会消费监督部主任张德志也表示：“希望新茶饮品牌主动、积极提供相关产品信息，保障消费者的健康权，知情权和公平交易权，接受社会监督，推动行业发展。”

讨论会上，《新茶饮配方透明化、产品健康化倡议》正式发布。该倡议提倡各新茶饮企业公开产品配料、用料，公示营养成分等信息，加强企业自律，保障消费者知情权；建议消费者科学参考新茶饮产品营养成分等信息，合理安排每日饮食摄入，合理消费新茶饮产品；呼吁新茶饮全行业坚持使用品质原料，提升茶饮产品品质，推动新茶饮品质化、健康化发展，助力健康中国行动全面实施。

新茶饮赛道标准化需要内力与外力

为守护群众 “舌尖上的安全”，近年来，国家制定发布食品安全标准1478项，包含2.3万个有关技术指标，涵盖340多种食品类别，力图实现从生产加工到消费的全链条各环节监管。

中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长王昆认为：“标准化是解决食品安全问题，规范引导新茶饮行业高质量发展的有效途径。在新茶饮行业规范化发展的道路上，应对外公示产品的配料表、营养成分表等消费者关注的信息。构建适用于全生命周期、全人群的新型茶饮标准体系，规范引导新茶饮行业高质量发展，提升现制茶饮食品安全性和质量。”

“近十年间，‘四个最严’概念常出现在中国食品安全监管的各项工作中，分别是最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。”中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心主任张永建认为，新茶饮行业在充分竞争的食品赛道，需要以严苛的标准要求自己。竞争的要素有很多，标准化也是其中之一，这些竞争是对新茶饮企业的挑战，能否应对好这些挑战，决定了新茶饮行业是行稳致远还是昙花一现。新茶饮行业的标准化制定方兴未艾，要“内外兼并”，合力推动新茶饮行业标准化的制定。

新茶饮行业健康化成为发展大趋势

公众健康意识的增强，对健康产品需求的增加，是近些年食品产业转型升级的核心推力。张永建说：“消费者高度关注添加剂、原材料成分等信息，公众健康意识的增强、对产品健康化的需求，是近些年食品产业转型升级的核心推力。新茶饮产品质量提升和品质改进有利于产业健康发展。”

行业的高质量发展离不开产品的健康化尝试和较高的标准。喜茶方面表示，其在新茶饮行业中一直以高的标准要求自己，始终坚持不使用奶精粉、香精等，以真牛乳、原叶茶、鲜水果等原料为消费者提供真品质的健康喜茶。

新茶饮产品配方和原料种类日渐丰富，带来了更多营养摄入途径，发展健康饮品，也是助力实现国民营养计划的一部分。中国疾病预防控制中心营养与健康研究所所长丁钢强说：“新茶饮行业需要‘双健康’发展，既需要产业发展健康，也需要产品用料健康，行业向营养健康化发展才能推进消费市场的健康进程。”他同时提醒，反式脂肪酸与心血管疾病关联密切，消费者需关注这类原料对健康产生的危害。

中国农业大学食品学院营养与食品安全系主任何计国说：“新茶饮健康与否，关键在于原材料的品质。植脂末氢化过程容易产生反式脂肪酸，增加心血管疾病风险。牛奶富含钙和维生素等营养物质，鼓励现制茶饮产品更多使用牛奶，丰富消费者摄入牛奶的场景，做到营养与美味兼备。”新茶饮的从业者们要不断地探索和尝试，不管是对于口感、包装、产品形态还是品牌理念，都要不断地进行健康化探索。

专家们认为，透明化、标准化、健康化是新茶饮行业努力的方向。新茶饮行业配方原料大公开的举措，以主动、公开、透明的方式，让消费者享受更充分的知情权和选择权，满足了用户健康茶饮的需求。正如张德志所说：“新茶饮行业要从健康消费的角度、情绪消费的角度、产业发展等角度来维护消费者的合法权益，新茶饮发展的最终落脚点仍是更好地服务广大消费者。”