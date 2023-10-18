2023年世界乳业峰会举办 伊利荣膺“IDF乳品创新奖”

10月16日至19日，国际乳联（IDF）2023年世界乳业峰会在美国芝加哥举行。大会期间，全球乳业最具含金量的奖项“IDF乳品创新奖”获奖名单正式揭晓。凭借卓越的产品品质和全面均衡的创新实力，伊利成功斩获“可持续包装创新”“以食品安全和消费者营养为核心的新品创新研发”两项大奖，也是全球获奖数量最多的企业。这是伊利继2022年登上“IDF乳品创新奖”全球榜首之后，再次闪耀全球乳业最高领奖台。

颁奖典礼现场，在全球行业领袖的共同见证下，国际乳联主席皮克里斯蒂亚诺·布拉扎莱向伊利颁发了奖杯与获奖证书。

国际乳联主席皮克里斯蒂亚诺·布拉扎莱向伊利颁发“IDF乳品创新奖”

世界乳业峰会由国际乳联举办，是全球规格最高、规模最大的乳品行业盛会，被视为全球乳业发展的风向标，颁发“IDF乳品创新奖”是世界乳业峰会的重要环节。该奖项旨在鼓励乳品行业创新，推动行业落实可持续发展目标，是全球乳业最具影响力和权威性的奖项，代表了年度行业发展的最高荣誉。

构筑全面均衡创新力，引领行业发展方向

本年度“IDF乳品创新奖”旨在展现全球乳业的创新活力，树立全球行业创新榜样，推动实现联合国可持续发展目标。秉承“全面价值领先”目标，伊利以消费者为中心，持续加大创新研发投入，致力于为消费者提供全生命周期的营养支持，并通过创新研发驱动企业实现可持续发展。

在提名阶段，伊利凭借4个奖项提名率先领跑全球，并最终斩获两项“IDF乳品创新奖”。“用行动告白地球-金典无印刷无油墨环保包装”获得“可持续包装创新”奖，产品采用纯白瓶身，去除传统包装的油墨印刷，仅用激光打印必要的生产日期信息；瓶盖原料来自甘蔗，外箱由回收奶盒制成，每10万个外箱可减少约260千克塑料的使用，大幅减少原材料消耗。颁奖典礼现场，“IDF乳品创新奖”评委Richard Walton表示：“伊利在创新和可持续发展领域的表现令人印象深刻！金典无印刷无油墨环保包装设计精巧，没有使用任何油墨，还能实现回收利用，兼顾美观与环保。在评选过程中，金典一经亮相便从众多产品中脱颖而出。”

伊利斩获“IDF乳品创新奖”

伊利“赋能女性质量管理工作者，展现乳品行业女性领导力”项目获得“乳业为女性赋能的创新实践”奖提名。通过多措并举赋能女性质量管理者，伊利打通专业技术人才和管理人才职业发展通道，鼓励女性参与重点科技项目并加入社会组织，从多个维度提升女性质量工作者的专业素养和管理水平，建立公平的职业晋升通道，助力她们在职场展现更多精彩。

打造全球智慧链，发掘行业无限潜力

近年来，伊利频频斩获全球性创新奖项，持续不断的创新成果来自伊利全球创新体系、创新生态圈的有力支撑。以“消费者价值领先”为目标，伊利汇聚全球前沿创新资源，不断突破行业发展边界，夯实自主创新实力，持续打造满足全人群、全消费场景、全生命周期的健康产品。

面对行业发展的新形势，伊利紧密围绕国际乳业研发重点领域，整合海内外研发资源，从全球视角构建了一张涵盖全球领先研发机构的创新网络，打造覆盖亚洲、欧洲、大洋洲、美洲等地的“全球智慧链”，汇聚全球乳业创新智慧，激活产业链创新协同效应。

目前，伊利已在全球设立了15家创新中心，并携手创新生态圈合作伙伴，开展健康食品领域创新研发合作，与国际生命科学研究所、荷兰瓦赫宁根大学、新西兰林肯大学、德国慕尼黑工业大学、英国剑桥大学制造业研究院等国际高校、科研机构、合作伙伴，以及北京大学、中国农业大学、江南大学、四川大学等国内高校开展创新合作，持续拓展创新生态圈。

2023年度“IDF乳品创新奖”正式揭晓

创新是乳业实现高质量发展的关键。伊利在世界舞台斩获创新大奖，展现出中国乳业独有的发展韧性与创新活力。未来，伊利将始终以消费者为中心，坚持创新引领，加大创新研发力度，为全球乳业发展创造更多机遇、发掘无限潜能，为构建人人享有健康的美好世界贡献力量。