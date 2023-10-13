聚焦群众健康需求 第三届“人民健康之星”科普行动走进重庆

为进一步提高慢病知识普及率，10月11日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、重庆鑫斛药房连锁共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进重庆。

第三届“人民健康之星”科普行动走进重庆

“预防先行”是实现高质量健康管理的关键。现场，重庆市中医院副主任中医师童亚西围绕“秋冬季节慢病管理知识”进行科普讲座，从心脑血管疾病发病原因、表现特点和防治等多个角度进行讲解，并针对中老年群体慢病防治相关问题答疑释惑。

秋季气候多变，温差较大，心脑血管疾病进入高发期。童亚西提示：“秋季早晚温差增大，血管容易剧烈收缩，从而引起血压升高，使血管壁上附着的斑块脱落，形成血栓。”他建议，中老年群体要注意日常检测血压，保持适量运动、合理饮食，正确“贴秋膘”，学会在日常生活中科学防治慢病。

连锁药店作为百姓健康的守护者，应积极履行社会责任，普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力。据重庆鑫斛药房连锁有限公司董事长罗玉琴介绍，鑫斛药房长期为百姓提供用药咨询等专业化服务，并通过药师回访、健康讲座等形式，为大众健康保驾护航。“希望通过本次活动引导更多群众了解、掌握慢病知识，践行健康的生活方式，降低慢性病发病率，提高慢病患者的生活质量。”她说。

为助力提升全民健康素养，以岭药业全国慢病产品经理邬强表示：“以岭药业将继续推动‘人民健康之星’科普行动全面围绕慢病人群展开，传播健康知识，普及具有中医特色的慢病防治理念，挖掘、分享优秀的慢病管理案例，帮助更多慢病患者学习优秀的慢病管理经验。”

当前，由于生活节奏加快，亚健康状态呈现普遍化、年轻化趋势。人民健康相关负责人认为预防和延缓并发症是当前慢病管理的重点工作，“希望通过‘人民健康之星’的典型示范作用，广泛动员各级医疗机构参与到国民健康素养提升行动中来，共同助力健康老龄化和健康中国目标的实现。”

活动当天，鑫斛药房双龙店、红黄路店、胜利路店3家门店也同时开启健康咨询。心血管内科、内分泌科等科室的多位专家为患者提供了慢病筛查、老年常见疾病咨询等健康服务，旨在提高慢病知晓率、治疗率、控制率。

现场开展慢病筛查服务

据了解，第三届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，在全国范围引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者收获慢病管理经验，提升慢病患者生活质量。