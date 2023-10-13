第三届“健康中国行动——关爱老年心理健康进社区活动月”在天津启动

近日，由国家心理健康和精神卫生防治中心主办，中国社区卫生协会、中国农村卫生协会、国家老年大学、中国老龄事业发展基金会、中国老年学和老年医学学会、中国心理学会老年心理分会、天津市健康委员会等单位共同支持，天津市安定医院（天津市精神卫生中心）承办的“第三届健康中国行动——关爱老年心理健康进社区活动月”在天津启动。

本次活动的主题为“关注老年心理健康，助力健康中国行动”。活动旨在践行健康中国行动——老年健康促进和心理健康促进两个专项行动，弘扬中华民族敬老爱亲传统美德，有效推动积极老龄化、健康老龄化，促进老年心理健康。

启动仪式现场

国家心理健康和精神卫生防治中心党委副书记、纪委书记姜雯对“健康中国行动——关爱老年心理健康进社区活动”予以充分肯定，同时强调指出，人口老龄化是一个全球性的问题，也是我国今后相当长一个时期的基本国情，要通过大力开展形式多样的科普活动和义诊服务，为广大老年群体提供心理和精神疾病防治服务，维护老年人群心理健康，为老年人及其家庭带去“心”希望。

天津市卫生健康委副主任韩金艳介绍了天津市在心理健康和精神卫生方面所做的工作，同时强调此次“关爱老年心理健康进社区”活动月的开展正值第三十个阿尔兹海默病日和中国老年节到来之际，望以此次活动为契机，引发公众及社会各界对老年心理健康问题的高度关注，持续改进和加强社区老年心理健康服务，普及老年心理健康知识，增强老年心理调试技能，切实提高老年人群体的心理健康水平。

国家老年大学副校长韦鹏线上发表讲话，他指出，此次活动是贯彻落实中共中央国务院关于加强新时代老龄工作意见的生动实践，不仅有利于提升老年朋友的身心健康和生活质量，还有利于帮助老年人更好的适应生活的变化，促进社会和谐，提高老年人幸福感。

天津市安定医院党委书记闫忠芳指出，当前我国老龄化现状日趋严峻，老年人的心理健康状况不容忽视，希望以此次活动为契机，把“关注老年心理健康，助力健康中国行动”一以贯之的落实下去，把“尊老、敬老”的优良传统美德弘扬下去，不断推动老年友好型社会发展，为健康中国行动和健康中国建设提供有力支撑，有效维护和促进老年心理健康。

张守字主任代表义诊专家发言，表示专家举办义诊咨询系列活动，旨在助力百姓全面心理健康，尤其是老年人的精神心理健康。一定会在义诊中为大家做好答疑解难，提供社会心理支持。并祝愿此次活动顺利进行，愿老年人能开心每一天，内心洋溢着幸福，脸上绽放着笑容，携手共度夕阳红。

为促进老年身心健康，倡导社会各界关心关注老年心理健康的文艺创作，活动还展示了心理健康志愿者的书法文艺作品。 启动仪式结束后，北京回龙观医院副主任医师韩笑乐为现场参加启动仪式人员授课《痴呆可防可控，重在立即行动》。

天津义诊现场

活动月期间，于天津市安定医院和天津市北辰区集贤里街道“心灵驿站”开展义诊咨询和现场答疑活动，专家现场为患者及其家属答疑解惑。义诊专家组由北京回龙观医院、北京老年医院和天津市安定医院精神科执业医师组成。

据悉，本届关爱老年心理健康进社区活动月，从9月21日阿尔兹海默症日开始，将持续至10月下旬。分别由16名国内专家，通过国家心理健康中心官网进行宣讲。 (文/李传旭 师冬梅 图/齐璇 刘艳斌 陈昱伶 李萱汶 )