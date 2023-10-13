2023人民好医生科普大赛启动

为深入贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》实施健康知识普及行动的工作要求，倡导健康、文明、科学的生活方式，鼓励和践行自主自律健康行为，调动全社会的积极性和创造性，不断提升大众的健康意识、自我保健和养护能力。近日，人民好医生客户端联合国家卫健委医疗管理服务指导中心、中国疾控中心慢病中心、中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科学普及分会和中国抗癌协会肿瘤防治科普专业委员会，联动相关机构、互联网平台，开展2023人民好医生科普大赛。

大赛设置慢病预防、肿瘤防治、合理用药、营养健康、心理健康、应急避险、预防接种、女性健康、骨骼健康、科学减重、口腔健康、科学健身、爱眼护眼等多个主题。鼓励医生专家积极创作科普内容，依托各平台联动推广科普信息，引导大众积极学习传播科普知识，将专业性、互动性、趣味性融为一体。

本次大赛采用互联网线上方式开展。活动报名时间：2023年9月21日至11月15日。参赛者可登录人民好医生客户端“科普大赛”页面注册报名，填写相关信息、提交材料并上传科普作品参赛，具体报名流程请扫下方二维码。

参赛作品需要围绕健康相关主题，通过科普图文、科普短视频的形式面向大众普及健康知识。人民好医生客户端将根据参赛作品的阅读量、获赞数、专家点评等数据进行综合评议，遴选出“十佳科普文章” “十佳科普视频”“人气科普作者”“大众喜爱作品”。优秀科普创作者还将有机会成为人民好医生客户端签约科普作者。

大赛期间，还将同步在互联网平台推出互动话题，形成全民热爱健康、拥抱健康的良好氛围。为增强科普的互动性和趣味性，广大网友可在人民好医生客户端参与“争做科普学习标兵和传播能手”“健步走助力科普传播”“个人科普问答挑战”等线上活动，学习科普知识，培养健康生活方式。与此同时，为了帮助大众学习权威、准确的科普知识，大赛期间将开设线上辟谣活动专区。网友可针对不同的主题，邀请家人、同事、朋友，加入辟谣团，共同抵制谣言。