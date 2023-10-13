中国多措并举促进儿童心理健康

本报北京电 （申奇）10月10日是世界精神卫生日，今年的宣传主题为“促进儿童心理健康 共同守护美好未来”。10月9日，国家卫健委召开新闻发布会，该委医政司副司长李大川表示，我国社会心理服务体系试点工作取得积极进展，试点地区所有高校均已设立心理辅导室。

“心理健康是儿童青少年健康的重要组成部分。”李大川介绍，近年来，国家卫健委持续加强儿童社会心理服务体系建设，构建儿童青少年心理健康服务网络，已会同有关部门印发《关于加强心理健康服务的有关意见》，其中专门就儿童青少年心理健康工作做出具体部署。

同时，该委同中央政法委、教育部等部门在我国开展社会心理服务体系的试点工作，明确将完善教育系统的心理服务网络，以及加强各阶段的儿童青少年心理健康教育、心理辅导和心理支持作为重点，指导试点地区探索完善心理健康体系。试点工作取得了积极进展，截至目前，试点地区中100%的高校、近95%的中小学和96%的村、社区都设立了心理辅导室或社会工作室。

国家卫健委还通过强化医疗卫生系统心理健康的服务能力建设，提升儿童青少年心理健康服务的专业化水平。该委将持续加强精神专科医院、综合医院的精神心理科建设；在人才队伍建设方面，持续做好精神科医师的继续教育和转岗培训，不断提高精神科医生的诊疗水平；在规范诊疗方面，制定出台相关的诊疗指南和技术规范，规范医疗服务行为。

自2021年起，我国在重大公共卫生项目中设置了儿童青少年心理健康促进试点项目，组织开展儿童青少年心理健康促进的社会动员、科普宣传、筛查评估等试点工作。