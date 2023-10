杭州亚运会上的“中医热”

黄钦在为来访者进行推拿。

本报记者 王美华摄

朱文佩在为来访者进行耳穴压豆。

本报记者 王美华摄

潘佳希在演示八段锦动作。

本报记者 王美华摄

杭州亚运会期间,由浙江中医药大学主建并运营的中医药文化体验馆成了主媒体中心的“网红打卡点”。这里为媒体记者和相关工作人员提供中医药特色服务,受到广泛好评。

中医推拿一号难求

“今天还可以预约推拿吗?”

“不好意思,今天的预约名额已经满了。”

杭州亚运会期间,主媒体中心的中医药文化体验馆火了,这里提供的特色专业推拿体验尤其受欢迎,常常一号难求。

“我们每天早上9点开馆,晚上10点闭馆。但往往是每天早上不到1个小时,一天的体验名额就被约满了。”浙江中医药大学附属第一医院推拿科医生黄钦介绍,由于人气高,中医药文化体验馆不得不提前采取限流措施,优先安排媒体记者和亚运选手体验,如果没有提前预约,很可能会被“无情劝退”。

在中医药文化体验馆的推拿区内,记者看到,黄钦正在为来访宾客进行推拿。一指禅推法、拿法、揉法……各类推拿手法在黄钦手中显得游刃有余,伴随着时轻时重的力度,游走在经络、穴位之上,让客人大呼过瘾。

“整体来看,媒体记者最常见的是颈和腰的问题。”黄钦说,长期高负荷工作或保持不良姿势,容易造成肌肉酸痛、僵硬、疲劳等,而推拿能很好地松解筋骨、消除疲劳,帮助他们以更充沛的精力报道好亚运会。

“推拿以后,我整个人都轻盈了不少,肩、颈部位感觉就像卸掉了几斤重物。”澎湃新闻记者忻勤在现场体验后说,“最近困扰我的偏头疼也舒缓多了。”

“一开始很多人是带着好奇来这里探营,之后越来越多的人慕名而来。”黄钦说,泰国、缅甸、印度等国流行“马杀鸡”(massage的音译“马萨基”的网络用语,是一种东南亚按摩方式),许多外国友人很想了解中医推拿与之相比有何不同,于是纷纷组团排队来感受。

亲身体验后,许多外国友人成了中医推拿的粉丝,不少人还成了“回头客”。“我的后背和肩膀比较痛,因为我要一直坐在电脑前。经过推拿之后,我感觉整个人都放松了。”听同事介绍赶来体验的马来西亚记者钱德兰说,他十分感谢中医推拿的组织者,让他在工作之余享受到令人难忘的放松方式,他会推荐更多同事来尝试这“神奇”的中医推拿。

“中医推拿是中医药学的重要组成部分,它是医学技术,不仅可以保健,还可以用来治疗疾病,而按摩只适用于保健。”中医药文化体验馆现场运行负责人、来自浙江中医药大学的朱文佩说,推拿的内涵和外延更为丰富,“我经常和来这里体验的外国朋友说,‘Everyone can do massage, but only doctors can do 中医推拿’(每个人都可以做按摩,但只有医生才能做中医推拿),推拿以中医经络理论为指导,用手法作用于人体体表的特定部位,来调节机体生理、病理状况,达到防病治病的目的。”

耳穴压豆深受认可

用毛笔写中医处方,亲手包出清香醒神的香囊,认识穴位进行自我保健按压……除了中医推拿,体验馆还开展了不同类型的主题活动日,参观者可以在不同的体验活动中近距离触摸中医药文化。

“这里痛吗?这里呢?”在体验馆活动区,朱文佩一边询问来访者一边操作,“耳朵上有很多穴位,耳穴压豆是把中药‘王不留行籽’贴在耳穴处,通过适度的揉、按、捏、压,产生热、麻、胀、痛等刺激感应,借助经络传导,达到防治疾病的目的。这是一种非常成熟、有效的中医外治疗法,特别是对各种痛症、焦虑紧张、失眠、疲劳、便秘等有明显的疗效。”

“真棒!我感觉耳朵在发热,这种感觉非常舒服。中医好!很好!”一位记者体验耳穴压豆后赞叹不已。杭州亚运会期间,和推拿一样,耳穴压豆也深受外国运动员和媒体的认可。

在中医药文化体验馆中心区设有一处环幕投影区,大屏幕上播放着八段锦的教学视频。来访者可以跟随屏幕学习每个动作,结束后系统会根据动作的完成程度给出模拟评分,分数高的人还有机会获赠一份中医药特色的小礼品或一枚徽章作为纪念。

“目前已经有500多位记者朋友在打分系统里取得了不错的成绩,特别是外国记者,他们对八段锦非常好奇。”在体验馆中心区,浙江中医药大学大四学生潘佳希正在演示八段锦的动作。今年7月,她刚获得2023年中国大学生武术套路锦标赛女子武式太极拳冠军。杭州亚运会期间,她在这里为来访者讲解中医药知识并教授八段锦和太极动作。

“跟着屏幕中的示范教学打这套动作,时间不长。”浙江日报记者徐文迪喜欢在工作之余来这里打一套八段锦,“打完后感觉一身轻松,脖子、肩膀、腰部都舒缓了很多。”

为了让大家更好地认识中医药,体验馆内还布置了中医药物质文化陈列,展柜展架陈列丰富,不仅有药罐、脉枕、生肖药瓶等医药器具,还有中草药液浸标本和腊叶标本,以实物呈现中医药源远流长的文化。

“希望通过这种图文、多媒体、实物等组合的方式,把博大精深的中医药传统文化展示出来,阐释传统医药与现代体育共有的健康理念。”朱文佩说,期待通过这个馆区,让媒体工作者特别是外籍记者更直观地感受到中医的疗效和魅力。

中医拔罐大受欢迎

近年来,在职业体育领域,中医诊疗手段越来越受欢迎。拔罐、刮痧、推拿等传统诊疗方式逐渐走出国门,为职业运动员们提供帮助。在杭州亚运村,各国运动员们可以轻松地享受到中医诊疗服务。

“我们亚运村综合门诊部一共设置了16个临床医技科室,其中就包括了中医推拿科。”亚运村综合门诊部医疗主管詹建伟介绍,在这里,专业中医师会根据前来诊疗的运动员身体状况,辨证施治,采用推拿、拔罐、刮痧等方式,通过专用器具,为运动员提供诊疗服务,帮助运动员们从组织损伤、肌肉拉伤、酸痛、乳酸堆积等状况中快速恢复。

在杭州亚运会乒乓球男子团体赛上,伊朗队在四分之一决赛中淘汰了传统强队日本队,时隔65年再度摘铜。赛场上,有眼尖的观众发现伊朗男选手背部有明显的中医拔罐印。

据介绍,拔罐是一种古老的中医治疗方式。通过在皮肤上放置玻璃杯或其他容器并抽出空气,形成负压,把闭阻在身体内的寒、湿、瘀血等通过出痧的方式促其排出体外,从而达到治疗或保健的目的。

“杭州亚运会开赛以来,中医适宜技术‘火’遍了亚运村,很多外国运动员一来就问有没有拔罐的项目。”亚运会期间,杭州市第一人民医院针灸推拿科主治中医师吴珏灿驻点亚运村中医推拿门诊。他介绍,拔罐有疏通经络、活血化瘀、消肿止痛、祛风散寒等作用,一般用于颈肩腰背臀腿痛、伤风感冒、头痛、咳嗽、胃脘痛、腹痛等。不过,拔罐虽然好,也不是人人适合,比如皮肤破损者、血小板减少的患者,体质太虚弱的老年人和孕妇的腹部、腰骶部等,都不宜拔罐。

“主动来我们这里预约拔罐的外国友人很多,他们或是背痛、腰痛,或是想放松肌肉,体验之后,都会向我们竖起大拇指。”黄钦说,中医药是中华民族的瑰宝,也是世界人民的财富,希望通过他们的努力在更多外国友人心中播下中医文化的种子,让中医药在全球健康治理中发挥更大作用。