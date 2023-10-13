乘坐火车，哪些物品不能带？

前不久，最新版火车携带品注意事项清单发布。哪些物品不能带上火车？随身携带物品都有哪些限制？记者采访了中国国家铁路集团有限公司客运部有关负责人。

这位负责人介绍，根据清单，充电宝、锂电池、电脑、平板电脑、手持小风扇、肩颈按摩器等电器均可携带上车。其中，充电宝、锂电池要求标志清晰，单块额定能量不超过20000毫安；手机、电脑、平板电脑可以携带和充电，但使用时请戴上耳机，尽量避免声音外放。

电饭煲、电热水壶、电吹风、卷发棒等都能携带，但不能在火车上使用。需要注意的是，蓄电池、电动车电池、汽车电瓶禁止托运和随身携带。

日用品类方面，含易燃成分的非自喷压力容器日常用品，如香水、花露水、喷雾、凝胶等，单体容器容积不得超过100毫升，且每种限带1件。染发剂、摩丝、发胶、空气清新剂等自喷压力容器，单体容器容积不得超过150毫升，每种限带1件，累计不超过600毫升。

对于乘客关心的大闸蟹、白酒等物品能否携带，这位负责人表示，作为食品并且经过封闭箱体包装的鱼、蟹、贝类水产动物可以携带；榴莲、螺蛳粉、臭豆腐等气味较为浓郁的食品也可以携带，但要求密封包装，并且不能在车内食用。酒精体积百分含量在24%至70%之间的酒类饮品可以携带，但要求包装密封完好、标志清晰，且累计携带量不得超过3000毫升。酒精体积百分含量超过70%或者标志不清晰的酒类饮品，禁止托运和随身携带。

《 人民日报 》（ 2023年10月13日 19 版）