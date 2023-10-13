为老年群体提供更为周到暖心的金融服务

配备语音点钞机、老花镜和老年人专座，设置老年人办理业务绿色通道；对手机银行APP升级改造，解决老年人“看不清”“找不到”“打字难”等问题……近年来，许多金融机构根据老年客户的需求，从线上线下多方面加强适老化改造，为老年群体提供了更为周到、更加暖心的便利化金融服务。

同时也要看到，不同地区、不同金融机构之间的适老化产品和服务水平还存在差异。一些中小银行推进适老化改造的软硬件水平相对落后，部分手机银行APP适老化版本依然有登录不方便、广告推送多等问题。有的老年人在面对智能化金融服务时，仍感无所适从。

如何更好满足老年群体的金融服务需求，是金融行业的重要课题。解决好老年群体金融服务的“急难愁盼”，既是助力实施积极应对人口老龄化国家战略、建设老年友好型社会的重要举措，也有助于金融行业提升竞争力，实现高质量发展。因此，要加快适老化金融服务改造和创新，不断优化老年群体金融服务体验，以实际行动帮助更多老年人跨过“数字鸿沟”。

要进一步完善适老化金融服务设施。银行网点是许多老年人接触金融业务的“第一站”。近年来，我国不断加大对银行网点的升级改造，扶手、专用座椅、血压仪等在银行网点中随处可见，自动取款机也增加了老年服务模式，字号加大、界面更简洁。今后，应继续加大金融机构的无障碍设施建设改造，合理安排网点金融功能布局。尤其针对偏远地区，进一步加大部署力度，增加基层金融服务适老化供给，有效填补老年消费者金融服务空白。同时仍要保留老年人熟悉的传统服务方式，充分保障不善运用智能技术的老年人的基本需求。

要大力发展适合老年人的金融科技。推出界面更简化、功能更突出、文字更清晰的老年版手机应用软件，将老年人来电接入人工坐席……近年来，不少银行保险机构采取的这些举措，受到老年群体的普遍欢迎。与此同时，与老年群体的特点与需求相比，金融科技尚有不少提升空间。以手机银行APP的适老化改造为例，增大字号、优化界面之后，还要更注重功能的精细化调整，如开发智能语音服务，设置“一键求助”快速接入人工服务、提供在线视频服务等。

适老化改造不仅体现在金融机构软硬件的升级上，更体现在银行服务内容的变化中。在推进适老化改造的过程中，不少金融机构向老年群体开展防诈宣传，普及防范电信网络诈骗、识别非法集资和反洗钱等金融知识；同时针对老年人的理财需求，开展金融知识宣传普及，帮助老年客户树立科学理性的养老投资观念，促进老年人提升金融素养，增强金融风险防范意识和能力。这些好的做法可长期坚持、落实落细，帮助老年群体守护好自己的“钱袋子”。

从便利性入手，于细微处用心，只要真正“懂老”“爱老”，就能为老年人提供更有温度的金融服务，让他们有更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2023年10月13日 19 版）