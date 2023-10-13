适老化改造提升生活品质

金秋时节，午后的阳光透过树叶洒落地面，重庆市南岸区弹子石街道裕华街社区的院坝里，71岁的张贤朗和邻居们正在一起锻炼。张阿姨的家离院坝走路只有5分钟，但以前她不怎么来这里。“出门就是个大斜坡，下了雨路上还湿滑难走。”随着重庆大力推进居家、户外适老化改造，张阿姨发现周边环境更舒适了。“走路有扶手，石桌也是稳稳当当，我们老姐妹出门有地方坐，太安逸了。”

近年来，重庆多措并举持续推进适老化改造项目，从改造室内生活环境到营造公共场所适老化空间，从完善养老托幼等服务设施到加装电梯、推进无障碍环境建设，让老年人生活的便利性进一步提升。

居民点单、按需改造，居家适老化改造更安心

午饭时分，家住沙坪坝区的宫伯伯家烟火气十足。厨房里“刺啦”一声，辣椒下锅炝炒，香辣咸鲜的味道飘进客厅。平躺在电动床上的宫伯伯按住按钮，片刻工夫，电动床升起，他从平躺转换成坐姿。

“来，今天做了你最爱吃的辣炒莲白，看看味道怎么样。”老伴彭阿姨从厨房走出来，将饭菜摆在宫伯伯面前的小桌上。

“以前帮他起身很费力，现在有了电动床，他自己就能完成这些动作，我也可以腾出手来做其他事情。”彭阿姨说。今年上半年，沙坪坝区民政局工作人员登门，拿着一张清单让老两口挑选改造项目。原来，重庆出台了鼓励支持居家适老化改造的政策，重点对经济困难的失能和部分失能老年人的卧室、卫生间、厨房、客厅、楼梯等关键位置进行适老化改造。

“我们还能‘点单’咧！”彭阿姨笑着说，她和老伴当即商量了几处需要改造的地方，加装了电动床、防滑垫、智能医药箱。据了解，为确保室内适老化改造精准匹配老年人需求，沙坪坝区各街道、社区前期深入老人家里摸底，了解老人需求，民政局汇总后形成改造清单，再分发给老年人家庭，由居民们自由搭配改造项目。

“适老化改造项目不能一刀切，每个家庭的需求都不一样。”沙坪坝区民政局社会救助和养老服务科工作人员告诉记者，有的老年人房间面积较小，无法额外加装床，有的老年人对卫生间地板改造需求更迫切。“通过居民点单的形式，我们将免费的改造服务送上门，让老年人能够享受到更加舒心的老年生活。”

在重庆高新区香炉山街道，81岁的杨长珍老人多年独居。这次的适老化改造过程中，社区工作人员专程上门，了解老人需求。除了传统的地面、扶手等改造，社区工作人员还提醒老人加装一个门磁报警系统。“万一家里有啥事，按下按钮我们就晓得了。”

今年，重庆市民政局联合市财政局、市住建委、市残联印发了《关于做好“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》，加大部门联动，从资金保障、数据共享、建设标准等方面着手，合力推进特殊困难老年人家庭适老化改造。截至目前，已改造9000余户，累计投入资金约3750万元。

惠及群众、统筹推进，公共场所适老化改造更贴心

过了午后的日头，裕华街社区的院坝中，老年人渐渐多了起来。有的结伴散步，有的喝茶聊天，还有几位老人正切磋乒乓球球技。

“路上有透水防滑砖，健身区域还有塑胶跑道，我们老年人来公园里走一走，也不担心摔倒了。”家住附近的李阿姨告诉记者。

利用公共场所的边角地，南岸区引入社会资本进行适老化改造。根据前期对居民进行的调研，裕华街社区的院坝在做适老化改造时加装了椅子，椅子旁边安装了扶手，乒乓球台等老年人喜欢的运动器材也进行了更新。众多细节，让老人们感到很贴心。

“有人担心石桌的桌面会晃动，我们特意增加桌面厚度，在扶手上也增加了挂钩，方便老人买菜回来时能够挂包。”弹子石街道党工委组织委员石友谊说。

这样改造过的公共场所，在重庆越来越多。沙坪坝区土家湾街道，清理路边杂物，建成干净整洁的公园，老人晨练结束后，就在这里喝茶聊天；在渝北区双龙湖街道，由于地势高低起伏，街道在公园内的阶梯旁增加了扶手；在重庆高新区，公园的树枝定期修剪，增加路边照明。

适老化改造也从城市延伸到了农村，全社会共同发力营造“适老”空间。在奉节县，老旧小区改造时增加老年人出行、医疗等公共服务空间；在城口县，针对老年人的无障碍通道等适老化改造正在全面铺开；在彭水县，为老年人提供语音电饭锅、院坝加装扶手等便利服务……

西南大学国家治理学院院长潘孝富表示，要充分认识适老化改造的必要性和紧迫性，推动适老化观念融入社会治理的全过程，将适老化改造纳入推进基本公共服务均等化、城乡人居环境整治等工作内容中统筹推进。

协同发力、增加供给，共同推进适老化改造

记者在采访中发现，重庆许多地方推进适老化改造的过程中，还积极探索在满足老年人的基本生活需求后，进一步丰富老年人的精神生活，满足老年人更为多元的美好生活需要。

宽阔的户外公园，让养老服务有了新场地。“公园面积大，视野开阔，非常符合老年人的需求。对公园进行适老化改造，既可以利用原有的植被绿化营造美丽的空间，也能够降低建设成本。在小区密集的地方，原本就有配套的街心公园，老年人走路几分钟就能到达，非常方便。”双龙湖街道有关负责人介绍，结合适老化改造，该街道跟渝北区城市管理局一道，为居民们打造了没有围墙屋顶的养老服务站。

“每周我们都会举行故事会，大家一起喝茶，摆龙门阵。”双龙湖街道宣传委员刘联春告诉记者，引入的第三方公司会为老人们组织合唱、乒乓球比赛等活动。参与活动的老年人可以获得积分，通过积分兑换洗衣粉、食用油等生活用品。

在沙坪坝区中心湾社区，为了让老年人生活更加丰富，进行适老化改造时，街道专门在小区内开辟了一块菜地。“大家自愿报名，轮流来种菜，现在菜地里绿油油一片，都是居民共同浇水、施肥的结果。”社区工作人员说。

在满足老年人爱好的同时，南岸区还利用适老化改造的空间，免费向老年人提供“第二课堂”，扎染、唱歌、学用智能手机……一系列课程将老年人聚在一起。在重庆高新区虎溪街道，充分利用社区的自有房屋，对地面、照明等设施进行适老化改造，使之成为老年人茶余饭后的休闲娱乐场所。

针对当前适老化改造中仍然存在的一些难题，如缺乏统一的行业标准、适老化改造质量参差不齐等，潘孝富建议，应当在全社会营造关心重视适老化改造的良好氛围，并充分发挥市场作用，推动建立供需平衡、多元投入的市场化机制，鼓励和引导社会、金融机构、企业、公益慈善组织共同参与适老化改造，从拓宽筹资渠道、完善设备设施供给、培养专业化人才队伍等方面完善适老化改造的资源供给。同时，加强验收监管，不断提升适老化改造成效。

《 人民日报 》（ 2023年10月13日 19 版）