直播预告：全面照护肺健康

秋冬季节是呼吸系统疾病的高发季节。而慢性呼吸系统疾病是与癌症、心脑血管疾病、糖尿病共同威胁人体健康的四大类慢性病之一，需要引起广泛关注并积极治疗。

10月13日正值世界保健日，10月13日10:00，人民好医生客户端邀请中华医学会呼吸病学分会常委兼秘书长、慢阻肺学组副组长、北京大学第三医院呼吸与危重症医学科科主任孙永昌，中华医学会儿科学分会名誉主任委员、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院主任医师申昆玲，中华医学会呼吸病学分会哮喘学组副组长、首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师黄克武，北京大学肿瘤医院胸部肿瘤中心副主任、北京抗癌协会早癌筛查专委会肺癌学组组长赵军做客演播室，与大家分享肺部健康知识。

专家介绍：

孙永昌，中华医学会呼吸病学分会常委兼秘书长、慢阻肺学组副组长，北京大学第三医院呼吸与危重症医学科科主任。

申昆玲，中华医学会儿科学分会名誉主任委员、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院主任医师。

黄克武，中华医学会呼吸病学分会哮喘学组副组长、首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师。

赵军，北京大学肿瘤医院胸部肿瘤中心副主任，北京抗癌协会早癌筛查专委会肺癌学组组长。

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