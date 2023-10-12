直播预告：前列腺癌的综合治疗与全程管理

前列腺是男性生殖系统中重要的性腺器官，是男性健康的“生命腺”。前列腺由前列腺组织和肌组织构成，一旦癌变会对男性健康带来伤害。面对前列腺癌，我们有什么治疗方案？日常又该如何维护前列腺的健康？

2023年10月13日14:00，嘉兴市第一医院泌尿外科主任何屹做客“人民好医生”客户端直播间，和大家分享前列腺癌的相关知识。

嘉宾简介

何屹，嘉兴市第一医院泌尿外科主任、主任医师，教授，硕士生导师，无党派人士，市级劳模。嘉兴市泌尿系统肿瘤精准诊治实验室主任；主攻前列腺癌和泌尿系肿瘤的精准、微创和全程治疗；曾前往德国柏林Franziskus医院和亚琛RWTH大学附属医院，美国USC大学keck医学院和Johns Hopkins医院访学；论文总数134篇（SCI 29篇），一作&通讯59篇（SCI 22篇）。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。