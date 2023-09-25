国务院联防联控机制疫情防控组：做好中秋国庆重点传染病防控工作

人民网北京9月25日电 （记者乔业琼）据国家疾控局微信公众号消息，为进一步做好2023年中秋国庆假期前后新冠及其他重点传染病防控工作，国务院联防联控机制疫情防控组近日印发《关于做好2023年中秋国庆假期前后新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》（简称《通知》）。

《通知》指出，今年中秋国庆假期相连，群众出行意愿较强，人员跨区域流动、出入境人数和聚集性活动将会明显增加，新冠等呼吸道传染病传播风险升高，登革热、疟疾等蚊媒传染病输入扩散风险增大，感染性腹泻等肠道传染病发生风险增加，如防控措施落实不到位，不排除个别地区发生新冠、登革热等聚集性疫情的可能。

《通知》要求，各地各部门要高度重视中秋国庆假期前后新冠及其他重点传染病防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展，科学精准落实新冠“乙类乙管”及其他重点传染病防控措施，在充分保证群众正常出行需求的前提下，最大限度降低疫情传播风险。

各地要加强中秋国庆假期前后新冠及其他重点传染病疫情监测。假期前应强化疫情形势风险研判，查短板补漏洞，采取针对性防控措施，及时消除风险隐患。假期期间应加强疫情监测预警，实时发布疫情信息和健康风险提示。假期结束后应及时研判疫情发展趋势，做好学校、养老机构和社会福利机构等重点机构疫情监测，严防疫情反弹。各地要加强法定传染病信息报告管理，确保报告的及时性和准确性。

此外，各地要统筹调配辖区内医疗卫生资源，加强门急诊、发热门诊、儿科、呼吸科和重症医学科力量，确保中秋国庆假期医疗救治工作平稳有序。医疗机构要加强对医务人员的培训，提高鼠疫、猴痘、登革热等传染病的诊治能力，落实“四早”要求。要严格执行传染病预检分诊制度及医疗机构感染预防与控制制度要求，加强发热门诊、肠道门诊等管理，做好医患个人防护，有效避免院内感染发生。