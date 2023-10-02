国家东南区域应急救援中心项目主体封顶

9月30日，广东潮州，由中建科工承建的的国家东南区域应急救援中心项目土建主体结构顺利封顶，正式进入装饰及机电安装阶段。国家东南区域应急救援中心项目设有航空保障区、装备储运区、驻勤生活区、指挥教学区、实训演练区。该项目预计2024年建成，投用后将有效提高东南区域应急救援能力。