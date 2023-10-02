“关爱藏娃”：山西晋城医院为脊柱侧弯患儿实施矫形手术

10月1日，来自西藏的拉则(化名)和梅朵(化名)，在山西省晋城市度过了一个特殊的国庆节。

6岁的拉则和15岁的梅朵是西部地区儿童医疗卫生领域公益项目“关爱藏娃”儿童医疗救助计划的受益者。该项目由青海省玉树藏族自治州热哇慈善会发起，联合卫生、教育、医疗、公益慈善组织，为西部地区25岁以下困难家庭的青少年儿童，提供专业、高效、及时的医疗援助和治疗费用支持。

9月17日傍晚，2名藏族小女孩因脊柱侧弯，从西藏日喀则市来到晋城大医院骨科就诊。因孩子们存在语言文化差异，且年龄较小，医护人员给予了特别关照。

该院脊柱骨科主任崔忠宁介绍，拉则是特发性脊柱侧弯，年龄较小、体重较轻，与同龄儿童相比，体质较差，且由于长期处于高原生活环境，心肺等脏器发育畸形，心肺功能较差；梅朵则因神经纤维瘤病导致脊柱侧弯，入院时骨骺已接近闭合。

为了让手术顺利进行，骨科团队经术前评估、专家指导、多学科MDT研讨等，对所有围手术期可能发生的风险做了多种解决预案。9月23日，医院为拉则实施特发性脊柱侧弯Lenke3CN型畸形矫正生长棒内固定术；9月24日，为梅朵开展神经肌肉型脊柱侧弯Lenke3BN型畸形矫正、椎板间植骨融合术。

目前，小患者们已从ICU平稳转入普通病房，进入康复阶段。

晋城大医院党委书记、院长薛伟民表示，将持续参与“关爱藏娃”儿童医疗救助项目，9月21日开始，该院已有两名医生远赴西藏自治区那曲市尼玛县，为当地儿童开展义诊筛查，医院将与玉树藏族自治州热哇慈善会并肩同行，救助需要帮助的孩子们。