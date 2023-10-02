假期老字号美食销售火爆

前门商圈昨日迎来大批游客

“双节”假期消费迎来“开门红”，假期前三日，“北京消费季”系列活动联动商务、文旅、体育、乡村等各领域消费资源，营造喜庆团圆节日氛围，消费市场安全活跃有序。昨日，市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态百家企业累计实现销售额38.3亿元，同比增长18.1%，较2019年增长11.3%。

发放消费券助力假日消费

“双节”期间，西城区“悦见金秋乐购节”、海淀区“社区消费节”、丰台区“购物嘉年华”、延庆区农特消费券补贴专场活动同步开启，平谷区“惠购好礼 乐享平谷”发放150万元通用消费券。市总工会“京彩怡秋职工消费季”推出会员专属福利。东安市场首届香薰节、百货大楼周年庆、当代商城品牌巡展惠享畅购福利满满，东方新天地、君太百货、国贸商城、斯普瑞斯、花乡奥莱消费满额返券，多重优惠加速消费释放。

假期前三日，燕莎友谊商城、张一元、稻香村、西单商场、吴裕泰销售额同比分别增长93.4%、80.9%、79.5%、72.5%、42.8%。

国风场景扩大商圈吸引力

亮马河畔“MADE BY 京”市集汇集30余老字号新消费潮品成节日网红打卡地，丰科万达推出假日国潮文化汇演、国潮主题展览，凯德MALL太阳宫诗词长廊、惠多港国风演出、西铁营万达市集游园传递浓厚爱国情怀，朝阳合生汇LivePark星空民谣、华熙LIVE五棵松花灯巡游带来沉浸互动体验。龙湖长楹天街“城市风尚季”携手先锋视觉艺术家打造共生场景，中粮祥云小镇户外艺术季“红气球奇旅”彰显浓郁艺术特色，郎园station“银盐市集”、798艺术区“S星球事务局·科幻电影时空之旅”文化展览、国贸商城“剧院魅影”艺术展览升级体验有效释放消费潜力。

据统计，大兴机场商圈、五棵松商圈、首都机场商圈、隆福寺商圈、地安门外商圈客流量同比增长91.6%、37%、35.7%、18.9%、18.4%。

餐饮热度攀升 老字号销售火爆

“双节”假期，中秋团圆聚会叠加“逛吃游”，餐饮消费热力十足。不少餐饮商家表示，从火车站拉着行李箱前来排队的客人络绎不绝。美团数据显示，截至9月29日12时，餐饮堂食订单量同比2022年增长110%。

作为北京美食的聚集地，前门商圈的全聚德、都一处、便宜坊、东来顺等老字号昨日都排起了长队。“这两天，前门全聚德门店接待餐客数超过了1700桌。电话都被打爆了，下午1点多，小桌还需要等位近100桌，店里午餐与晚餐无缝衔接，前厅后厨忙得热火朝天，慕名而来打卡的家庭游客非常多。”全聚德相关负责人表示。

昨天，北京青年报记者在吴裕泰茶庄前门旗舰店看，排队购买冰淇淋的游客非常多。“昨天10时，第一批游客就已经到店，还有直接拎着行李箱到店的，八成都是外地游客。”门店负责人表示，“双节”假期前三天仅茶饮和冰淇淋的销售额就比同期增长了近90%，平均每天售出近5000支茶味冰淇淋，可以预见整个“双节”黄金周生意都会很旺。

随着国庆宴、团圆宴持续火热，二友居、庆丰包子铺“我与国庆同庆生”优惠上线，砂锅居、峨嵋酒家、曲园酒楼、紫光园等老字号餐饮供不应求，西贝莜面村、永和大王、麦当劳也奉上美味新品。

假期前三日，隆福寺餐饮、东来顺、庆丰包子铺营业额同比分别增长35.7%、29.6%、29.4%。

多条旅游线路带火“周边游”

一辆单车、三五好友，迎着秋风来一场城市骑行，正成为假日新体验。本市在“双节”期间推出30条“漫步北京”主题线路、6个微度假目的地、50个小众景点深度体验城市内涵，41条秋季休闲农业线路串联园区、乡村、民宿资源推介美丽京郊。

美团数据显示，假期首日，全国热门景区、城市骑行道周边的共享单车使用率比较集中，单车企业调集专职运营团队值守保障。北青报记者翻阅大众点评笔记攻略发现，在北京，中轴线骑行是最受游客喜爱的路线。为了迎接“双节”期间骑行高峰，美团单车运营团队提前“调表调图”，制定了专项保障方案。

假期前三日，美团、大众点评上“周边游”的搜索量环比上周增长超170%，据美团、大众点评节前数据观察，9月30日至10月2日预计迎来出游小高峰，景区门票、酒店、餐饮等服务消费有望快速增长，共同打造五年来最火“黄金周”。此外，银联商务数据显示，假期前三日，本市住宿、文化娱乐、旅游售票类消费金额同比分别增长32.6%、21.2%、20.1%。

文/本报记者 李佳 摄影/本报记者 付丁