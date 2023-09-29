“齐心全力 星光行动” 2023世界心脏日房颤疾病科普特别节目播出

9月29日是第24个世界心脏日（World Heart Day），旨在推动人们深入了解心脏相关疾病和健康信息，通过打破认知屏障，掌控自己心脏健康的密码。

当天，由北京白求恩公益基金会发起、强生医疗科技支持的2023“齐心全力 星光行动”世界心脏日房颤疾病科普特别节目在人民好医生客户端播出。节目邀请全国心血管领域权威专家，为公众科普房颤疾病科学防治知识，提高全民对心血管疾病的认知水平。同时，2023“守护心健康”吉尼斯世界纪录挑战活动颁证典礼也在节目中举行。

据了解，房颤是一种以快速、无序的心房电活动为特征的室上性快速心律失常。“房颤发作时，患者常表现出心跳加快、心慌、胸闷、气短、乏力等不适症状。”北京安贞医院心律失常中心一病区主任医师桑才华说。

作为一种常见的心血管疾病，其发病率随年龄增加而升高，不但给广大患者来巨大的身心压力，也加剧了家庭的护理和经济负担，成为当前社会面临的公共健康挑战之一。北京白求恩公益基金会秘书长樊燕荣在节目中介绍：“作为聚焦医疗健康领域的慈善组织，北京白求恩公益基金会始终关注百姓心血管健康，尤其是房颤的防治。今年我们还通过吉尼斯世界纪录挑战的形式，更大范围唤起公众对房颤的防治意识，改善房颤诊疗现状。”

脑卒中作为房颤最严重的并发症之一，伴随着高致残率和致死率的风险。患者一旦被确诊为房颤后，应积极配合医生进行治疗。节律控制手段通过长期维持窦性心律，可以有效缓解症状、预防心力衰竭，甚至有可能减少卒中发生，改善疾病预后。

目前最常使用的节律控制手段是射频消融手术，通过穿刺将导管放置到心脏内，以射频能量治疗心律失常。“射频消融手术作为房颤的首选非药物治疗方式，在改善患者症状、维持窦性心律、减少住院率等方面优势明显，且显著降低全年龄组患者房颤的复发风险，从而让患者获得更好的生活质量。”首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任医师刘兴鹏说。

在现实生活中，无症状或阵发性房颤患者的筛查与确诊也是一大难题。据了解，大部分房颤患者直至出现卒中才发现房颤，但肢体活动障碍已经不可逆转，错过了黄金治疗期。“对于持续性房颤患者而言，确诊只需一份发作时的房颤心电图即可。但很多阵发性或无症状房颤患者发作时间短，甚至发作时没有症状，这部分患者可能会存在漏诊的情况。”浙江大学医学院附属邵逸夫医院房颤中心主任蒋晨阳说。

四川大学华西医院心血管内科主任医师付华建议：“作为一种增龄性的疾病，已确诊的房颤患者即使经过治疗后恢复了健康，也可能因新的病灶而出现复发。只有长期、定期进行随访，才能减少房颤发生的危害。”

节目中还进行了“1小时内微博上传手写便签照片最多”吉尼斯世界纪录挑战活动，旨在以网友互动参与形式，推动心健康整体管理理念。经过吉尼斯世界纪录官方严格审核及认证，1小时内共有504人在微博上传“关爱房颤 守护心健康”便签照片及科普文案，“1小时内微博上传手写便签照片最多”挑战成功。

加强全社会协作，共议疾病防治大计，提高国民健康素养和疾病防控能力具有重要意义。强生医疗科技中国心电生理事业部高级总监李淼说：“作为支持方，强生医疗科技致力于提升公众对于房颤的认知水平，并将全球先进的医疗产品和技术引入临床一线，让更多患者及早得到高质量且可负担的医疗服务。”