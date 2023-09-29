情况紧急！为救助患病旅客列车提早12分钟到站

中新网广州9月29日电 (郭军 黄伟伟 何利波)9月28日凌晨，为救助一名突发疾病的旅客，由广铁集团广九客运段担当值乘的T126次列车提前12分钟到站。

记者从广九客运段了解到，9月27日23时40分左右，T126次列车运行至成都西至遂宁区间时，列车长万滔的对讲机里传来列车员急促的呼救声：“2号车厢有一名旅客突发急病，腹痛难忍！”

“收到，你立即疏散周围旅客，保持空气流通，我马上赶到。”万滔回复道。随后，他立即携带红十字药箱一边往2号车厢赶去，一边通知广播员进行广播寻医。到达现场时，他发现，一名男性旅客满头大汗，捂着小腹蜷缩着身子趴在座位的小桌板上，嘴里发出痛苦的呻吟声。

“当时旅客一直冒着虚汗，表情也不大好，感觉挺严重！于是我用纸巾不停擦拭其后背上的汗水，防止其着凉，同时用风油精涂在其肚脐处，减轻疼痛感。”万滔回忆道。

通过交谈得知，该旅客姓刘，今年20岁，是一名在校大学生，趁着假期回家过节。考虑到情况紧急且无医生救治，万滔立即联系铁路客调部门，反映刘同学情况，申请就近车站临时停靠和协助呼叫120救护车。

经铁路各部门通力合作，列车于28日0时20分，提早12分钟到达遂宁站，万滔将刘同学搀扶下车，并与车站工作人员进行交接。随后，站台上等候的120急救人员将刘同学送往医院治疗。

事后，万滔放心不下，主动联系了刘同学，得知他经过医生的及时治疗，目前身体已无大碍。