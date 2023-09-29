中秋与国庆为啥常“相遇”？

新华社天津9月28日电（记者周润健）今年国庆假期同中秋假期合并，公众拥有长达8天的“悠长假期”。一些细心的公众发现，中秋与国庆常“相遇”，这是为啥？听听专家怎么说。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧介绍，中秋是农历节日，固定在农历八月十五，在公历中的日期是不固定的，一般出现在公历的9月7日到10月6日之间，导致这种变化的原因是公历和农历的不同。

我国的农历是一种阴阳合历。地球绕太阳公转的1个回归年，约为365.2422天，因为不是整数，所以在阳历中，设置平年365天、闰年366天；而在农历中，每个月是以一个朔望月为周期循环，全年12个月，共354天或355天，比1个回归年少11天左右。每年少11天，3年就会少1个多月，累计16年就会相差半年。

为平衡两者之间的“时差”，农历用增设闰月的办法，设置了“十九年七闰”的规则。每隔2年到3年，就必须增加1个月，增加的这个月叫“闰月”，闰月所在的年份称为“闰年”。置闰的规则是根据二十四节气来确定，因此每次闰年的闰月位置也都不太一样，如2014年是闰九月，2020年是闰四月，2023年是闰二月。

“正是由于‘多’了这个闰二月，导致今年的中秋来得晚了一些，与国庆相隔一天。这也说明，中秋要想与国庆‘相遇’一定得是农历闰年，且闰月还要出现在农历八月之前。”杨婧说。

杨婧表示，这不是我们第一次拥有长达8天的“悠长假期”，2009年、2012年、2017年、2020年这4个年份都是中秋国庆连休8天，其中2012年的中秋落在9月30日，其它3年的中秋均落在国庆假期中。

天上月圆，人间团圆。8天假期，给了人们更多可以和家人、亲友团聚的机会，当然也可以选择出去旅游，寻找“诗和远方”，体验不同的风土人情。