9月25日，一名女士在北京市一处花坛前拍照留念。

新华社记者 张晨霖摄

今天是中秋节，马上就是国庆节。根据相关安排，今年中秋节和国庆节放假调休日期为：9月29日至10月6日放假调休，共8天。金秋时节，“双节”临门，各地洋溢着热闹和喜庆。

“欢度和美中秋，祝福锦绣中华！”“8天长假要好好玩！一边旅游，一边看杭州亚运！”在社交平台上，不少网友愉快地谋划着节日安排。

喜庆氛围日渐浓厚

喜迎中秋国庆“双节”，各地节日氛围日渐浓厚。

天安门广场备受关注。据中国新闻网报道，9月25日凌晨，“祝福祖国”巨型花篮亮相天安门广场，长安街等重要区域绿化布置同期完工。天安门广场两侧绿地布置5050平方米吉祥如意花带图案，花球18个，营造花团锦簇的节日氛围。今年，“祝福祖国”巨型花篮首次加入了象征丰收的五谷元素，体现了五谷丰登的美好寓意。

各大公园活动丰富。据央视网报道，节日期间，位于北京的国家植物园、北海公园、北京国际鲜花港、天坛公园等公园陆续举办一系列赏菊活动。除花卉展示以外，“菊韵清幽”国画展、绘制菊花台灯、手工DIY插花等丰富多彩的体验类活动吸引游客驻足。

视听盛宴值得期待。据中国青年网报道，在中秋、国庆“双节”并至的欢庆时刻，国家大剧院精心准备了14台32场精彩演出，歌剧演出、音乐演唱、舞蹈表演……为观众献上一场场非凡的艺术盛宴。9月28日至10月3日，国家大剧院原创民族歌剧《山海情》将迎来第三轮演出，一众优秀的艺术家领衔主演，原班人马深情讲述脱贫攻坚史上温暖的中国故事；9月30日至10月2日，“祖国，我为你歌唱”国庆音乐会、“为祖国干杯”燃情岁月之迎国庆经典声乐作品音乐会接连奉上，送上对祖国的美好祝福。

不少地方热情迎客。据人民网报道，今年的中秋和国庆假日期间，江西省南昌市红谷滩区将给广大游客奉上文旅消费节、策划主题、展演推广、传统文化四大类系列共计63个活动。巨型稻草人艺术节里，80多款栩栩如生的巨型稻草人、憨态可掬的动物、香气扑鼻的网红美食将亮相南昌九龙湖公园南岸；在300多米的高空之上，第四期云端公益音乐会在建筑顶楼“存梦云端”平台浪漫上演，全场观众在歌声中共享南昌城市之巅的美好时光……

商品齐全供销两旺。据央视网报道，在河南万邦国际农产品批发市场，这两天日均进出运输采购车辆均超15000辆，是平日的1.5倍，除了本地菜，还有来自云南、海南、山东等地的优质蔬菜。在内蒙古、江苏、湖北等地市场，节前肉禽蛋销量大幅上涨，猪牛羊肉价格平稳，但比去年略有下降。在湖北武汉一家农贸批发市场，商户销量比前几天翻了一番，价格却没有涨。

报道显示，近日，水果市场迎来“换季”更新，国产、进口水果供销两旺，为即将到来的中秋、国庆假期做足准备。在浙江嘉兴，水果市场里选货、签单、搬运，货车如龙，到处都是步履匆匆的采购商和供应商。近年来，国产水果品质不断提升，通过栽培技术升级，国产时令水果越来越多地走上百姓餐桌。

节日旅游热度非凡

“双节”期间，旅游出行是不少人的选择。

出游需求热度上扬。据中国新闻网报道，从广西至北京、上海、杭州、重庆、成都、西安等地的航线已出现较高需求。9月28日至10月1日，热门地区机票的预订量上涨迅速。南航相关负责人介绍，国庆出游的热门目的地主要有北京、上海、杭州、南京、广州、重庆、成都、西安、武汉、长沙、海口、郑州等城市。由于杭州亚运会在国庆期间举办，也带火了去往杭州的航班。在黄金周期间，南航重点加密了南宁至杭州、成都和武汉等热门目的地航线，新增了南宁—南京—哈尔滨航线，覆盖华东、西南、华中、东北等黄金周热门出游目的地。

热门城市酒店客满。据光明网报道，数据显示，成都排在民宿预订量热门城市首位。作为热门旅游城市，中秋、国庆假期成都多家酒店已经提前满房。

乡村旅游同样火热。据人民网报道，近日，文化和旅游部策划“橙黄橘绿 乡村胜景”主题，推出149条全国乡村旅游精品线路，宁夏银川“人间烟火 喜庆丰收”之旅、石嘴山“山水之情 浪漫金秋”之旅、吴忠“最美金秋 漫游丰收”之旅、固原“秋色田园 康养休闲”之旅、中卫“金秋丰景 瓜果飘香”之旅5条线路全部入选，广大游客们在“双节”期间走进塞上江南的美丽乡村，赏秋景、品秋韵、享秋实，共赴橙黄橘绿的秋收之旅。

高原金秋富有特色。据中国青年网报道，由西藏自治区旅游发展厅主办的“幸福家乡 周游西藏”本地周边游宣传活动正在进行中。此次活动陆续开展林卡露营、篝火晚会、做客藏家、瓜果采摘、康养温泉、夜游拉萨等特色体验。同时重点推广“高原金秋西藏游”系列50余个优质打卡点位，涵盖特色展馆、林卡营地、康养休闲、乡村采摘、营养美食等各个方面，为金秋高原西藏本地周边游的资源推广、服务提升以及后续产品优化奠定基础。

文旅地铁形式新颖。据中国新闻网报道，9月24日，“一城山水一程歌”第二季文旅地铁专列在南京地铁3号线正式发车。从拈花湾到崇安寺、从淮安到洪泽、到“荷花之乡”金湖，游客沉浸式感受江苏的好山好水好风光。拈花湾戏曲生活节·第二季好戏上线，将戏曲和美食进行“混搭”既是戏曲赋能美食，更是美食让国粹烟火四起的“CP组合”；漫步闲逛在有“运河绝版地，江南水弄堂”美誉的清名桥历史文化街区，历史的厚重感扑面而来；在周恩来总理故乡淮安追寻伟人足迹，领略历史文化名城风采，观“壮丽东南第一州”的秀美山河……

平安过节放心消费

“双节”相连，安全保障工作十分关键。

发出交通预警提示。据光明网报道，近日，公安部分析了近5年中秋、国庆节假期交通出行和交通事故规律特点，对今年“双节”假期交通安全形势进行了分析研判，并发出交通安全预警提示。

陆续发布出行指南。据新华网报道，近日，甘肃省交通运输监测与应急调度中心发布的2023年国庆中秋双节甘肃省公路出行指南指出，“双节”期间预计甘肃省高速公路网收费站出口日均交通量约100万辆，较去年同期增长约210%。预计“双节”期间，从宁夏、陕西、青海、新疆、四川等省区驶入甘肃省的车辆较多，甘肃省根据往年历史数据分析，为游客制定拥堵期间绕行的5种方案。

为游客安全保驾护航，守护游客平安出行。据新华社客户端报道，近日，辽宁沈阳铁路公安局沈阳公安处乘警支队女子乘务大队举行实战演练，增强女警实战警务技能，保障平安出行。

及时排查安全隐患。据人民网报道，湖北省黄冈市为切实保障全市人民放心用电，安心过节，9月24日，供电公司提前制定、完善了保电方案和应急预案，严格落实保电措施，提高对电网安全的分析和预控，强化输电线路隐患排查处理，为即将到来的中秋、国庆双节，提前做足准备。9月20日，四川省眉山市彭山港华燃气有限公司工作队对相关重点区域进行了节前安全大检查。检查组对大型商业用户、老旧小区、物资仓库、调压站、燃气设施建设现场进行了全方位的安全检查。重点关注了燃气设备设施运行情况、消防设备的完善情况、施工现场的安全管理及“双节”期间的值班安排情况等。

食品安全智慧监管。据中国新闻网报道，9月25日，作为全国首批服务认证农贸市场，位于山东省青岛市李沧区的睿星农贸市场借助“智慧监管”手段守护民众食品安全。市场监管部门通过智慧化电子秤、智慧化集成屏等智慧监管的应用，严格把关经营环境、食品贮存条件、进货查验、农残快检等关口，从严从快依法处置经营“三无”、过期、腐败变质食品等违法违规行为，严防不合格、不明渠道的食品流入消费市场，切实让监管“跑”在风险前面，确保民众放心安全消费。