让传统节日更好浸润时代人心

丹桂飘香，蟹肥菊黄，我们迎来又一个中秋佳节。诵读诗词，做月饼、品月饼，体验传统民俗活动，在看花灯、猜灯谜、饮桂花酒中领略文化魅力……中秋节到来之际，我们重温熟悉的味道、借助多彩的形式，共同感受这月圆人团圆的美好时刻。

传统节日，是特殊的时间节点，也是文化基因的表征。中秋的一轮圆月，承载着人们对“花好月圆人团圆”的美好希冀，饱含着中国人对故土的思念、对亲友的眷恋、对幸福的追寻。花间月影、诗词神话等造就的浪漫格调，生活理想、审美追求等融汇而成的丰富内涵，让中秋节成为独特的文化符号、厚重的精神寄托。千百年来，中秋文化赓续绵延、代代流传，浓缩于其乐融融的团聚时光中，展现在多姿多彩的民俗仪式上，成为共同的文化记忆与情感认同。

岁月流转，生活方式不断改变，但传统节日丰富的文化意涵，始终具有浸润人心的作用。习近平总书记强调：“中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。”就像中秋节，即便这一天无法与亲友相聚相守，但一轮明月下的“天涯共此时”，仍能给人带来心灵的慰藉；“花好月圆”的美好期许，也总能鼓舞人们前行的动力。对待传统节日，我们要以虔敬之心守护其精神内核，也要以创新之力激活其时代生命。惟其如此，才能让传统节日焕发更加夺目的光彩，更好浸润时代人心，为人们提供精神的滋养。

如何让传统节日与现代生活对接？今天，时代的发展、技术的升级，为传统节日传承发展打开了广阔空间。比如，一些网络平台借助直播技术，实时呈现多地皓月升空的过程，并进行音诗画等创意表演，让天南海北的人们可以一起赏月抒怀、畅游文海，于方寸之间展现过节“新姿态”。比如，有文化馆打造沉浸式户外“剧本游”活动，游客可以与“穿越”而来的李白、张九龄、苏轼等古代文化名人“不期而遇”，共同探索中秋故事与风俗，在互动性演绎中收获节日新体验。这些实践生动说明，以文化创意、数字技术等不断赋能传统节日，为传统节日注入更多时代气息、文化元素，能让古老节日焕发全新魅力。

今年，中秋假期与国庆假期相遇，与杭州亚运会赛期相叠，让这个中秋不仅有家的韵味，更有国的情怀。天下之本在国，国之本在家。对于中国人而言，家国一体、家国同心，始终是流淌于血脉里的文化基因。中秋节，我们在体味充满烟火气的习俗中，倾听文化的召唤；也在深悟家国文化的厚重中，凝聚前行的力量。在这个祈愿人间万般圆满的节日里，品味文化韵味，厚植家国情怀，为更美好的明天不懈奋斗，我们必将收获更多幸福时刻。

“万里无云镜九州，最团圆夜是中秋。”中秋节是团圆的象征、情感的寄托、文化的纽带。让我们共同感受中秋意蕴，深入体会其中蕴含的精神、价值与能量，更好传承发展中华优秀传统文化，在赓续传统中走向未来。

《 人民日报 》（ 2023年09月29日 04 版）