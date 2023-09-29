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世界心脏日：这6件伤“心”事别再做了

2023年09月29日08:02 来源：人民网

编者按：今天是世界心脏日。心脏作为人体内血液循环的核心，像“发动机”一样不停地为全身输送血液，以提供维系生命所需要的重要物质。在生活中，哪些不良习惯会对心脏产生负面影响？平时如何练就一颗好心脏？

(责编：乔业琼、吕骞)




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