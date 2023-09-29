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想让心脏更健康？5个日常护心习惯，早开始早获益！ 

2023年09月29日06:03 来源：人民网

9月29日是“世界心脏日”。心脏作为身体的“劳模”器官，一旦发病，会导致全身受累。那么，在日常生活中，该如何更好地守护心脏健康？以下5个日常护心习惯，早开始早获益！



(责编：孙红丽、吕骞)




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