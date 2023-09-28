儿童频繁咳嗽原因何在？如何预防？专家解答

制图：实习生胡海月

近日，有网友反映，周围孩子咳嗽的情况较多。儿童频繁咳嗽主要是哪些原因造成的？平时应该如何预防？为此，记者采访了浙江大学医学院附属儿童医院呼吸内科主任唐兰芳、副主任医师徐丹。

徐丹介绍，儿童咳嗽主要是呼吸道感染引起的。呼吸道感染是儿童的常见病，包括急性上呼吸道感染（感冒）、支气管炎、肺炎、鼻窦炎等。每年9月开学之后，都会有个呼吸道感染的高峰，主要是集体活动增加，小朋友之间交叉感染风险增加。引起呼吸道感染的病原体有很多种，包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、鼻病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒、副流感病毒、肺炎支原体等等，也有一些散发的新冠病毒感染。

“此外，适逢换季时节，气温波动、天气多变，与呼吸道感染的诱发协同作用，哮喘的小朋友也到了急性发作的高风险时期。”徐丹说。

徐丹表示，呼吸道感染症状主要包括喷嚏、鼻塞、流涕、发热、咳嗽、气促、气喘等。一般来说，喷嚏、鼻塞、流涕表示影响了上呼吸道（感冒、鼻窦炎等），出现气促、气喘表示疾病已经累及下呼吸道（支气管炎、肺炎、哮喘等），而发热与咳嗽则是上、下呼吸道感染都可能出现的症状。

“重症肺炎患儿除了以上症状，可能出现呼吸衰竭的表现。”徐丹举例，如呼吸困难、呼吸暂停、不规则呼吸，或肺炎并发症的表现，如胸闷、胸痛、咯血等。还可能出现呼吸系统以外的表现，如心血管系统有心率增快、面色苍白发紫、心律不齐、烦躁、尿少，神经系统有烦躁、嗜睡、意识障碍、抽搐，消化系统有胃口差、呕吐腹泻、腹胀、消化道出血等症状。

呼吸道感染患儿出现哪些信号需及时就医？唐兰芳提示需要注意以下事项：

1、面色苍白

2、呼吸急促（6月龄以下，呼吸频率＞60次/分；6~12月，呼吸频率＞50次/分；＞12月，呼吸频率＞40次/分）

3、心率增快（＜１岁，心率＞160次/分；1~2岁，心率＞150次/分；2~5岁，心率＞140次/分）

4、喂养困难

5、精神、反应不好、小婴儿活动少

6、有脱水貌：口唇粘膜干燥、哭时泪少、眼眶有凹陷、小婴儿前囟凹陷明显

7、尿量减少

8、3~6月龄，体温≥39℃

9、≤3月龄及新生儿，体温≥38.5℃

10、体温不是很高但四肢末梢冷

11、伴有惊厥

唐兰芳表示，本身有基础疾病的孩子如早产儿支气管肺发育不良、先天性心脏病、气道发育异常、长期口服激素治疗、糖尿病、癫痫等，一旦出现发热等症状，最好尽早就医。特别要关注孩子的精神状态，一旦精神状态异常，应尽早就诊。

那么，平时有哪些预防呼吸道感染的方法？唐兰芳建议，需要注意三个方面，包括改善儿童基础状况、一般预防以及疫苗接种。具体有：合理膳食，适量运动，增强体质，纠正营养不良、贫血、维生素D缺乏，治疗先天性心脏病、规范应用抗哮喘药物；平时注意开窗通风，少到人口密集和通风条件差的场所，避免与呼吸道感染患者密切接触；推荐流感病毒疫苗、肺炎链球菌疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗接种等。

呼吸道感染早期居家治疗需注意什么？唐兰芳表示，居室内适当通风，保持室内空气清新，室温适宜，湿度60%左右，有利于呼吸道分泌物的排出；及时清除鼻涕鼻屎、口水，保持上呼吸道的通畅，并减少疾病向下呼吸道发展的可能性；因为鼻塞、咳嗽、发热等不适，孩子的睡眠往往受到影响，要创造良好的睡眠氛围，让孩子多休息；饮食方面，没有需要“忌口”的，孩子原本吃过、不过敏的食物都可以吃，相对平时更要加强营养，饮食富含蛋白质和维生素，食物讲究色香味，少量多餐，做成容易消化、孩子更容易接受的形式。