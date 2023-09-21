内陆没有海 也能养海鲜

今年中秋节与国庆节“合体”，下周适逢两节，螃蟹将迎来一年一度的热销季。不只螃蟹，鱼类、贝类等海产品的销量也渐渐上涨。

提到吃海鲜，很多人都会想到沿海城市，似乎只有在海边才能吃到最新鲜的海鲜。可令人感到意外的是，他们从网上订购的“海鲜”或许是产自新疆、甘肃、宁夏等内陆地区。

今年9月，“我国离海最远的地方”——新疆，迎来了“海鲜”大丰收。对此，很多网友非常疑惑，内陆没有海，如何养“海鲜”？

答案指向一个关键词——“海鲜陆养”模式。“海鲜陆养”模式，指在陆地营造出类似于海洋的生态环境，人工养殖鱼类、虾蟹类、贝类等海产品。

那么，这些“海鲜”是怎么养出来的？这样养出的“海鲜”产量、口感如何？就此科技日报记者采访了相关专家。

南美白对虾“游”进河西走廊

“这里的水富含锶元素，养出来的虾透明度高，吃起来甜丝丝的。最近收获的一茬虾，足有8000斤，已经全卖完了。马上到中秋节了，我们又捕了一茬虾，目前正在销售中。”甘肃省张掖市丰森农渔养殖合作社负责人李志刚在接受科技日报记者采访时介绍道。该养殖合作社所养殖的虾主要销往张掖、嘉峪关、酒泉等地，辐射200公里范围内的市场，一只虾最快在出货约3小时后就能够被端上消费者的餐桌。

李志刚介绍，张掖市地处河西走廊中段，干旱的气候让活虾运输难以实现，而空运过来的活虾价格非常高，例如日本对虾每斤售价高达200元。为了让当地消费者吃上实惠、新鲜的海产品，甘肃省张掖市丰森农渔养殖合作社技术人员引进了南美白对虾虾苗，并在这里给它们搭了一个适宜繁殖、生长的“窝”。

养殖“海鲜”过程中会产生养殖尾水。按照要求，这些养殖尾水需经沉淀、过滤、净化等处理后，达到尾水排放标准，才可以向外排放。

“不过，我们这里不具备养殖尾水排放条件。为了不污染环境、实现绿色养殖，甘肃省张掖市丰森农渔养殖合作社和兰州交通大学等高校自主研发了一套水循环系统设备，模拟海水养殖环境，并安装了分级净化设备。水进入这个循环系统设备后，在水质一直达标的情况下，可以5年不用更换。”李志刚补充道，张掖市海拔高、冬季气温低，在2023年1月零下27摄氏度的低温条件下，他们在自主研发的智能化恒温大棚里，成功将南美白对虾养殖了1个月，该技术还获得了国家发明专利认证。

记者了解到，该养殖合作社养殖场一期建设项目运行时，技术人员发现养殖水体盐度越高，虾的抵抗力越强、生长速度越快；但随着水体盐度提高，水循环系统等设备的耐腐蚀性下降了。目前，养殖场二期建设项目正在进行中，该养殖合作社已经和上海交通大学建立合作。除了提高养殖场设备的耐腐蚀性外，上海交通大学科研人员还开发了相关软件，给养殖场安装上“智慧大脑”，养殖户不用到养殖场也可以远程监测控制水温、含氧量、含盐量等水体数据。

“在养殖场二期建设项目中，我们逐步提高了养殖用水的含盐量。养殖场一期建设项目完工后，南美白对虾的年产量是3万至4万斤，待二期建设项目完成后，南美白对虾的年产量有望达到30万斤。此外，我们最近还要引进一个新品种——黑虎虾，让消费者有更多选择。”李志刚说。

盐碱地里“长”出大青蟹

资料显示，宁夏用黄河水养鱼已经有几十年历史，近年来又发展起用盐碱水模拟海水养殖虾蟹。宁夏宜渔盐碱水土分布广泛，引黄灌区土壤盐化多属盐土分布类型，盐度多在2至18之间，pH值在7.7至9.3之间，发展海产品养殖优势明显。

2010年，宁夏开始利用盐碱地资源推广日光节能温棚南美白对虾养殖模式。截至2022年底，宁夏养殖南美白对虾等海产品产量达217吨。青蟹等海产品养殖在宁夏也相继起步。

“我们养的青蟹个头比较大，大的一只有六两多，主要供应本地市场，部分销往周边省市。”宁夏贺兰县晶诚水产养殖有限公司（以下简称晶诚公司）负责人高长城在接受科技日报记者采访时表示，今年国庆节后，他们公司产的青蟹将大批量上市，满足西北地区消费者的需求。

青蟹在我国南海和东海地区分布广泛，因其味道鲜美、营养丰富，颇受消费者喜爱。可让生活在海里的青蟹在宁夏“安营扎寨”，晶诚公司技术人员却颇费了一番功夫。

2021年，当时只养殖南美白对虾的晶诚公司从浙江省宁波市买进了一批蟹苗进行试养，最终成活率还不足1%。后来，晶诚公司与宁波大学进行合作，在运输、淡化培育（通常用海盐将养殖水体调成海水并逐步将其淡化，帮海虾海蟹适应淡水养殖环境）等方面开展技术攻关，大幅提高了青蟹的成活率。

“之前，在运输青蟹蟹苗过程中，一个泡沫箱大概装三四十斤，环境狭小造成挤压，不少蟹苗还没到地方就死了。现在我们把泡沫箱分成几层，就像盖楼房似的，每一层只装几斤，这样青蟹蟹苗的成活率就超过了90%。”高长城进一步说，他们还对青蟹淡化培育方式进行了改进，将之前的淡化培育的时间由7天缩短至5天，并延长了青蟹在低盐度水中适应的时间。除此之外，他们还将淡化培育后的青蟹与南美白对虾进行池塘套养。

“如此调整可以提高池塘的水体空间利用率，而且青蟹喜欢摄食一些有机碎屑、鱼虾和其他动物的尸体以及某些携带虾病原体的中间宿主，这样就间接抑制了各类微生物的繁殖，减少了虾病害的发生，实现双赢。”高长城说，“目前，我们公司青蟹的成活率已经达到了60%。”

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“移民”内陆的海虾海蟹安全吗

用盐碱水养出来的“海鲜”能放心吃吗？这是不少消费者在初次接触这类商品时会产生的疑问。

“在盐碱地开展海水鱼类养殖，早已有之。”中国水产科学研究院黄海水产研究所研究员李健在接受科技日报记者采访时说。例如，我国宁夏从上世纪50年代中期开始发展渔业生产，近几年开始在盐碱地上挖池塘养鱼，发展稻渔综合种养，设施渔业等，目前已利用盐碱地开展池塘大宗淡水鱼精准养殖15.9万亩，累计发展稻渔综合种养100万亩。除此之外，澳大利亚、印度、美国等国也开展了一些小规模的盐碱水养殖，如澳大利亚试验开展了虹鳟养殖，印度则进行了罗氏沼虾、凡纳滨对虾养殖。

“宁夏、甘肃等我国内陆地区，工业发展相对不充分，人稀地广，环境污染较轻，因此这些地方产的‘海鲜’质量是有保障的。除此之外，在营养、口感等方面，有关专家也进行了研究，盐碱水养殖方式与传统养殖方式差异不大。由于盐碱水离子浓度比淡水高，一些养殖品种中呈味氨基酸含量更高，肌肉色泽更好。”李健说。（记者 何沛苁）