记得我刚来澳大利亚，第一顿饭吃的是从当地海鲜市场买来的大龙虾。我从小就生活在沿海城市，对海鲜司空见惯，不过澳大利亚的海鲜给了我惊喜，肉质滑嫩，也没有特别重的腥味，搭配粤式的捞汁，一口鲜味把我从近20个小时的旅途颠簸中唤醒了过来。

澳大利亚有独特的语言和文化习惯，我一直学习美式英语，有些适应不过来。比如澳大利亚人会习惯把“McDonald（麦当劳）”叫做“Mecca”，美式咖啡“Americano”被叫做“Long Black”……这样的例子存在于生活中的方方面面，让我学习了一番。

虽说生活在澳大利亚，但我在这里可以体验到来自世界各地的饮食特色。例如，韩国餐厅提供的永远都是冰水，下肚感觉腹部变得冰冰凉凉；印度餐厅的咖喱带有浓浓的香料味，沾在衣服上几天也散不去；越南餐厅清一色都是河粉，鱼露和汤里烫熟的牛肉味道很鲜，让人想把汤都喝光；泰国餐厅点餐则一定要吃辣，不辣的泰国菜总感觉像少了些什么。我还认识了来自世界各地的朋友，他们会告诉我哪里的餐厅最正宗，哪里的餐厅口味是被改良过的。或许这和澳大利亚是一个民族融合的国家相关，在这里我不仅可以吃到各地美食，还可以感受不一样的风土人情。

除了出门寻觅美食，我也会自己做饭。留学期间，我做了数不清的家常菜招待朋友们。课业较少时，我最喜欢去超市逛上一两个小时，买一堆原材料，用一下午的时间给自己做一顿晚餐。从刚开始简单的意面煎蛋到现在勇于尝试的各种新菜肴，异国他乡的日子里，我感到自己更能独当一面了。

从到澳大利亚的第一天起，朋友们就告诉我这里的蔬菜价格贵。

的确，第一次做饭时，我想做新疆的大盘鸡，这道菜需要二荆条和朝天椒。二荆条在华人超市可以买到，是漂洋过海运来的干货，但朝天椒是没有的，我用了当地的小米辣代替。记得我买了8根红色小米辣，当时自己快速算了一下是78元人民币，价格让我印象深刻。以前辣椒作为配菜，我都挑出来放在一边，自己做饭后我会认真吃完。

留学期间，我交到了很多有趣的朋友，他们在学习和生活上帮助了我很多，也带给我很多新奇的见闻。不论是美食美景还是语言文化，都是留学生活带给我的特别记忆。

（作者系澳大利亚昆士兰大学留学生）