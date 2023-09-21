京津冀推动养老服务协同发展

本报北京电 （记者潘俊强）日前，记者从京津冀养老服务协同发展项目推介会上获悉，京津冀三地民政部门发布一系列养老服务协同发展政策方案，推动北京养老项目向河北省等环京周边地区延伸布局，携手打造养老服务现代化建设区域协同的先行区、示范区。

京津冀三地将建立养老协同专题工作组工作机制，每年召开一次三地养老服务协同发展工作会议，每季度就协同发展的工作进展和困难问题进行会商协调。同时，依托信息化手段，推动实现三地养老服务政策、养老服务信息、养老服务资源等开放共享。

京津冀三地民政部门共同发布了《关于进一步深化京津冀养老服务协同发展行动方案》《关于推进京津冀养老政策协同的若干措施》和《京津冀养老服务人才培训协同工作方案》。三项政策聚焦京津冀地区养老服务协同发展，按照“统一规划、优势互补、互利共赢、同质同标”原则，加快推进京津冀地区养老项目协同、政策协同、人才协同、医养协同、区域协同、行业协同，鼓励老年人养老享老，即“一个机制、六个协同”。由此建立更加紧密高效的京津冀养老服务协同工作推进机制，实现京津冀养老服务、社会保险有效衔接；京津冀养老服务人才培训、合作交流持续深化，养老服务人才资源互补、有序流动，养老服务质量同步提升；加快推动在京优质养老资源、医疗卫生资源向津冀地区延伸布局，实现跨省异地就医门诊医保费用直接结算，京籍老年人异地养老、异地就医更加便捷。