在家门口享受更便利生活

在小区门口的早餐店喝一碗新鲜豆浆，到社区菜店挑选几样青菜，来社区便民中心修一修小物件……对于城市居民来说，家门口的社区商业是生活中不可或缺的一部分。9月6日，商务部对外公布，全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区70个已经确定，加上前两批80个试点地区，城市一刻钟便民生活圈试点已实现省级全覆盖。

此前，商务部等13部门发布《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》（以下简称《行动计划》）。

推进一刻钟便民生活圈建设取得哪些进展？建设一刻钟便民生活圈有哪些难点、堵点？下一步将在哪些方面发力？记者进行了采访。

前两批试点地区已建便民生活圈2057个

商务部相关负责人介绍，2021年，城市一刻钟便民生活圈建设启动。截至今年6月底，前两批80个试点地区累计建设便民生活圈2057个，涉及商业网点45万个，带动社会投资440多亿元，带动就业300多万人，直接服务社区居民4200多万人。更加便利的消费，更加全面的服务，给试点区域的居民带来实惠。

网点布局优化。一方面，重点补齐便利店、菜市场、早餐店及维修点等短板，满足居民日常生活必需；另一方面，着重发展特色餐饮、运动健身、养老服务、幼儿托管等品质提升类网点，满足居民休闲、娱乐、社交、健康需要。有条件的社区商业网点推动专业化运营，实行“统一规划、统一招商、统一运营、统一管理”。例如，小修小补便民地图推广，让居民有修车配钥匙等需求时“看得见、找得到”。

商业业态丰富。有条件的社区，重点发展邻里中心、商业中心等综合型设施，配齐业态，满足“一站式”消费。一些新建社区发挥街区优势，让居民在消费的时候，走一走、看一看，舒心愉快。对于一些资源禀赋弱的老旧小区，引导盘活闲置资源，灵活“见缝插针”，把移动商业设施作为补充。例如，江浙沪地区积极发展邻里中心、社区食堂、社区工坊、亲子中心等便民业态，推广智能售货机、智能快递箱和即时零售等；北京探索的公交车卖菜，受到居民欢迎。

服务功能拓展。首先，鼓励便利店等节点，搭载代收代发、上门服务等项目，一店多能；其次，推广“线上下单+就近门店配送”新模式，发展即时零售，服务到家；此外，鼓励数字化便民，普及无接触服务、自助结算、自助售货、小程序平台等技术。例如，浙江宁波市江北区推出便民生活圈智慧平台，购物、餐饮、服务、文体等412家商户入驻，实现“针头线脑”小物件和“小修小补”微服务“一览点位、一键导航”。

服务质量提升。大型连锁企业下沉社区，目前试点便民生活圈网点的平均连锁化率达到32%。大型物业公司发挥产权集中和近民优势，提供优质的“物业服务+生活服务”。例如，湖北武汉市引导企业对自持物业统一运营管理，为居民提供零售、配送、洗护、家政等全方位的生活服务保障；浙江杭州杨柳郡好街的绿城物业，围绕打造“社区会客厅”，引进新业态，提升服务品质。

把居民需求清单转为项目清单

在总结前期试点经验的基础上，《行动计划》将相关工作从试点转向全面推开。商务部相关负责人表示，一刻钟便民生活圈建设仍存在一些难点、堵点。

从全国范围看，在城市外延式发展的过程中，社区商业配套设施是相对不足的，以社区居民为服务对象的社区商业发展相对滞后，在一些城市社区还存在商业网点布局不科学、设施老旧、业态传统、服务单一等问题，居民生活不便利的问题还不同程度存在。

“有没有”的问题多数得到解决，还需要努力回应“好不好”的关切。例如，一些新小区入住率不高，商业配套招商还不齐全，生活不够便利。一些老旧社区，商业设施老旧、业态传统，由于历史原因，改造提升的空间有限；老年人占比较高，相应的助餐助浴、康复护理等服务还不足。

下一步，商务部将重点从以下方面推动《行动计划》加快落地：

建立以居民满意度为核心的工作标准，坚持“因城施策、一圈一策”，以“基础型、提升型、品质型”分级分类进行便民生活圈建设，按照“缺什么、补什么”原则，把居民的需求清单转为项目清单，对标对表研究“补什么、如何补”，将居民满意度测评作为评价衡量工作成效的“金标准”。

总结一批可复制可推广的典型案例经验，培育形成一批典型社区和重点企业案例，推广政策创新、制度创新、管理创新、模式创新等方面的经验，形成一批可复制可推广的成熟模式和经验做法。

细化系列可操作可落实的工作举措，分期分批对第一、二批试点进行评估和复核，鼓励地方建立市长（区长）负责制，制定实施方案，协调支持政策。

强化工作落实落地落细的政策保障，通过盘活利用资源、加大财政金融支持、优化营商环境等保障措施，提升社区居民生活消费的便利化、品质化水平，将便民生活圈打造成为保障和改善民生、恢复和扩大消费的重要载体。

《 人民日报 》（ 2023年09月21日 03 版）