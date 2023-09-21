人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

阿尔茨海默病日：家有老人，你需要警惕这7个信号

2023年09月21日08:24 来源：人民网

编者按：9月21日是世界阿尔茨海默病日。阿尔茨海默病，是导致中老年人认知功能障碍的最常见疾病之一，其发病隐匿，病情持续进展，只有尽早干预，才能有效延缓老年痴呆病的进展。家有老人，你需要警惕这7个信号。

(责编：乔业琼、高雷)




热门点击排行榜