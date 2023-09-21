中国飞鹤举办生命早期营养与认知会议  

9月14日至17日，第十四届亚洲营养大会在成都召开，期间由中国飞鹤支持举办的“生命早期营养与认知”分会场会议成功举行。北京大学神经科学研究所王韵教授、江南大学王刚教授、天津医科大学黄国伟教授、玛希顿大学Kraisid Tontisirin教授、帝斯曼-芬美意生命早期营养首席科学家Kristen Finn博士、中国飞鹤高级研究员李菊芳博士等专家学者出席并进行学术分享。

亚洲营养大会由亚洲营养学会联合会发起，是亚洲国家分享营养学领域的最新研究进展、展示营养科学及公共卫生领域最新科研成果、推动营养学科全面发展的重要平台。大会每四年一届，本届以“可持续营养助力未来”为主题，来自多个国际组织、40多个国家的营养科学家分享最新学术成果，共同探索促进亚洲及全球营养健康发展的最新方案。作为大会分会场，“生命早期营养与认知”聚集了多位国内外知名专家、学者，共同对生命早期营养尤其是脑营养的相关问题进行了深度探讨。

科学研究表明，生命早期1000天是人类快速生长发育的阶段，也是促进营养和健康的关键时期。北京大学神经科学研究所王韵教授分享了表观调控分子CDYL在神经发育和神经发育障碍中的表观遗传调控。她表示，胚胎期是神经系统发育一个非常重要的时期，这是一个精准调控的过程，其中营养成分及其引起的神经元兴奋性改变在神经发育的表观调控中发挥重要作用。

玛希顿大学Kraisid Tontisirin教授阐述了针对这一时期的营养建议，“营养和护理不足将导致营养不良、生长发育不良、认知和免疫功能低下，以及日后罹患慢性疾病的风险增高”。

在生命早期营养的大主题下，脑发育及相关营养研究是本次会议的讨论重点。科学研究表明，在整个生长发育过程中，大脑面临着非同寻常的生长。中国飞鹤高级研究员李菊芳博士强调，生命早期1000天是大脑发育的窗口期，整个脑部结构会在胎儿时期和幼儿时期继续发育，大概在3岁时已经完成大脑重量的85%的发育，营养缺乏非常容易导致大脑发育异常和损伤。

在演讲中，她重点强调了母乳中重要营养因素，如DHA、磷脂、母乳寡糖（HMOs）、唾液酸等对大脑的重要作用，并结合飞鹤在脑发育研究方面的研究案例，对营养组合物促进大脑发育的评价方法进行了重点阐述，并与现场专家进行了探讨。李菊芳博士提到，飞鹤已在脑营养方面进行了前瞻性的科研布局。

帝斯曼-芬美意生命早期营养首席科学家Kristen Finn博士在演讲中对HMOs进行了深入阐述。“HMOs是唾液酸来源之一，这是形成神经节苷脂和髓鞘所必须的一种营养素。此外，HMOs可作为益生元影响肠道微生物群及其代谢产物，从而影响大脑功能。”

天津医科大学黄国伟教授在分享“脑健康营养功能成分研究进展及应用”时表示，营养对神经发育十分重要，“喂养阶段是神经组织、突触以及髓鞘形成的重要阶段，如果出现了营养问题，会对神经的发育会产生不良的影响，并且会延续到儿童、成年甚至整个生命阶段”。

脑营养科学与下一代的健康成长关系密切。江南大学王刚教授认为，充足、均衡的营养成分摄入为早期的神经发育提供完整的物质需求，而母体的菌群及婴幼儿肠道菌群结构的正常建立对早期神经的正常发育起到了至关重要的作用，研究生命早期1000天大脑神经发育，能够为保障婴幼儿大脑健康发育的营养实践提供科学指导。

在场嘉宾共同表态，将持续以专业的学术力量助力人类下一代的健康成长。