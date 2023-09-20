个体化精准靶点诊疗 加速卒中后失语症患者康复

科技日报讯 （记者马爱平）9月18日记者获悉，北京昌平实验室刘河生教授团队和中国康复研究中心副主任、北京博爱医院神经康复三科主任张皓教授团队开展的一项随机对照临床试验显示，针对个体化功能影像引导的额上回语言区靶点进行经颅磁刺激，对卒中后失语症患者的语言功能康复具有显著疗效。相关成果日前发表在国际期刊《脑刺激》上。

卒中后失语症治疗通常依赖于言语训练等行为学疗法，这种通过外周刺激反向引发中枢神经可塑性变化的疗法起效慢、效率低, 对语言功能的提升作用有限。近年来，以经颅磁刺激技术为代表的非侵入的脑刺激，通过外加磁场对大脑特定脑功能区进行精准调控，可实现对特定神经回路的精准靶向治疗，是脑疾病治疗的前沿方向，也展现出了治疗卒中后失语症的巨大潜力。

对于卒中后失语症的治疗，临床通常采用刺激额下回区域的方法，以提升患者的语言能力。但刺激该脑区容易产生疼痛感及其他不良反应，患者通常不耐受，影响了其治疗的开展和最终的疗效。额上回也包含语言功能区，该脑区位于颅顶附近，操作便利且患者耐受。但由于语言网络的位置、大小和形状都展现出较大的个体差异，因此对语言网络的个体化精准识别成为提升治疗效果的关键。

针对难以确定个体化语言网络靶点这一问题，研究团队采用优点疗法，即通过集成的个体化脑功能区剖分技术，对患者的大脑进行了个体化脑功能剖分，为每位患者制定出213个个体化脑功能分区，并以此为基础，确定了位于额上回的个体化精准语言网络靶点。

研究团队招募了45位符合条件的卒中后失语症患者，并将他们平均分为三组，进行3周的经颅磁刺激治疗。小组1是左脑兴奋性刺激组，小组2是右脑抑制性刺激组，小组3是以伪刺激作为安慰剂的对照组。除了磁刺激以外，三组被试都接受了常规的言语治疗。在3周的治疗中，接受了真刺激的患者语言能力评分得到了显著提升，且大多数患者在第一周治疗之后，语言能力就已经显著改善，说明优点疗法不仅疗效好，而且起效快。相较于以额下回为靶点的治疗方案，本实验中以额上回为靶点的治疗方案对语言能力分数的提升效应幅度更为显著。

“本次研究针对卒中后失语症患者提供个体化精准靶点诊疗方法，明显提升疗效，给患者带来了新的希望，对卒中后失语症的治疗具有重要意义。”张皓表示。

该研究验证了基于优点疗法的无创经颅磁刺激治疗在卒中后失语症治疗方面的有效性和安全性，还首次确认了对右脑语言区的抑制性刺激也可取得与对左脑语言区兴奋性刺激类似的疗效，为将来探索左右脑联合治疗打下了基础。