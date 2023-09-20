全国爱牙日：老年人缺牙不“补”危害大 不能忽视

今年9月20日是第35个“全国爱牙日”，宣传主题是“口腔健康全身健康”，副主题是“关爱老年口腔乐享健康生活”。随着年龄增长，加上口腔意识较差，部分老年人存在“老掉牙”却不重视的情况。衡水市人民医院（哈励逊国际和平医院）口腔正畸修复科副主任李媛媛在接受人民网记者采访时表示，缺牙远远不是“吃不好饭”这么简单。

“临床上不少老年人因胃肠不适到医院就诊，经检查却发现是因为牙列缺损，食物不能充分咀嚼所致。”李媛媛介绍，牙列缺损是老年人的常见病。口腔内由于部分牙齿缺失造成的牙列不完整，从缺一颗牙到只剩一颗牙均称为牙列缺损，包括上牙列缺损和下牙列缺损。

有些老年人认为缺一两颗牙不会影响正常生活。李媛媛表示，牙列缺损会影响患者咀嚼、发音功能和美观，还可能影响口颌系统的健康。同时，牙齿的缺失，会使食物不能完全被研细磨碎，长期如此会加大胃肠消化和吸收的负担。

“缺牙后应及时修复，否则会对健康牙造成危害，给将来的修复造成不必要的困难，而且缺牙时间越长，修复效果越差。”李媛媛指出，常用的修复方法包括固定义齿、可摘局部义齿、种植义齿等。

固定义齿，又称固定桥，是固定在缺牙间隙两侧健康牙上的义齿，患者不能自由摘戴。固定义齿具有咀嚼效率高、美观、舒适、不影响发音等优点。但是，安装固定义齿时，需磨除两侧健康牙齿的部分牙体，会造成牙齿硬组织损失，且仅适用于缺牙较少的患者。

可摘局部义齿，俗称“活动假牙”，是患者可以自由摘戴的一种修复体。可摘局部义齿具有价格相对低廉、安装时磨牙少、能够取下清洁等优点。但是，可摘局部义齿的咀嚼效率相对较低，而且体积较大时患者会有异物感。

种植义齿，是把人工牙根植入缺牙部位的牙槽骨内，待人工牙根和牙槽骨密合后，再利用人工牙根的支持进行牙冠修复的方法。种植义齿几乎可以用于各种牙齿缺失后的修复，具有咀嚼效率高、美观、舒适、不损伤邻牙等优点。但是，种植牙作为一种门诊手术，对患者的全身条件、局部牙槽骨的骨量等具有一定要求。

李媛媛提示，对于有牙列缺损修复需求的患者，建议到正规医院口腔科就诊，并在专业口腔科医生指导下，选择合适的方法进行修复，以获得较满意的效果。

“牙列缺损的主要病因是龋病和牙周病。”李媛媛说，老年人患龋率较高，坚持做到以下几点可以减少患龋机会，从而减少牙列缺损的发生。

坚持早晚刷牙。使用保健牙刷，选用含氟牙膏，学会正确的刷牙方法。刷牙时最好采用竖刷的方法，力量适度，时间在3分钟左右。除每天早晚刷牙外，每餐后要漱口。

选用牙间隙清洁工具。老年人牙缝较宽，牙齿稀松，光靠刷牙不足以保持清洁。推荐使用间隙刷或牙线，这样可帮助清洁牙邻面的软垢和牙菌斑，有效防止根面龋的发生。

同时，要注意保护支持假牙的牙齿，这些牙齿往往被忽视；每天早晚以及进食后应取出假牙，认真细致地清洁。