走进村史馆，了解乡土中国

留住乡愁、激活记忆、传承文化……各具特色、乡土味浓的村史馆，是人们了解乡土中国的一扇扇窗口。

习近平总书记指出，要深入挖掘、继承、创新优秀传统乡土文化，把保护传承和开发利用有机结合起来，把我国农耕文明优秀遗产和现代文明要素结合起来，赋予新的时代内涵，让我国历史悠久的农耕文明在新时代展现其魅力和风采。

党的十八大以来，各地扎实推进村史馆建设，着力打造一批传承乡土文化、赋予时代内涵的有效载体，成为凝聚人心鼓舞干劲、全面推进乡村振兴的重要阵地。

从驴鞍子、旧箩筐、石碾盘的“荒秃岭”旧光景，到丰收的苹果满山坡、挑上农业现代化的“金扁担”，走进陕西省延安市安塞区南沟村村史馆，实物丰富、图文并茂，记录父老乡亲的奋斗足迹。“乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。”驻村干部刘玉说：“从奋斗史中汲取力量，乡亲们干劲更足。”

位于沂蒙革命老区的山东省临沭县朱村，坐落着山东省首个村级档案馆。看到清代“地丁银”税票，翻阅村里的老账本，村民李广如感慨：“现在种地不用交税，还有补贴哩！是党的好政策让农民过上了好日子。”小麦丰产奖状、脱贫增收账册等，精心保存的乡村档案，见证了朱村的创业历程。

乡村是历史记忆、文化认同、情感归属的重要载体，蕴藏着丰富的文明底蕴。

上海市金山区杨家村村史馆里，摆放着9本家谱，这是村干部和党员志愿者挨家挨户“寻祖”一年的成果。“家谱修订过程中，村民之间的情感纽带进一步牢固，开展基层治理有了更好的基础。”村党总支书记、村委会主任陈春花收获满满。“大家都是写在一本家谱上的，生产生活中有点小摩擦，都不要太计较。”村民黄婉娟说。

重庆市丰都县陶家坪村素有崇文重教传统，村里建起了“书香村史馆”，挖掘梳理、集中展陈近百年来教育兴学、造福桑梓的十余位乡贤事迹，激发村民学习热情。“勤耕重读是中华优秀传统文化的一部分，我们要用好村史馆这个载体，传承好耕读文明，让乡亲们既富口袋又富脑袋。”丰都县委宣传部部长殷洪江说。

紧扣乡村实际、着眼群众需求，村史馆建设既重活态传承，也在创新拓展。

河南省获嘉县后渔池村，村史馆里不光陈列着脚踏木板织布机，还请来年过七旬的纺线好手韩青英“收徒传艺”，50多名妇女在家门口就业，老粗布手艺重焕光彩。四川省南江县金碑村盛产南江大叶茶和高山富硒茶，村史馆以茶文化为主题，专门设置了品茶区，将其打造为推介金碑村的窗口。江西省新余市渝水区下保村的农耕文化展示馆开设体验区，让游客感受土地翻耕、育苗插秧、收割入仓的全过程，农文旅融合带来了人气和商机，下保村一年接待游客30多万人次。

小小村史馆，见证着乡土文化的生生不息、繁荣兴盛，舒展着新时代生机无限的乡村文明画卷。

（本报记者原韬雄、毕京津参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年09月20日 13 版）