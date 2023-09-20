全国爱牙日：这9个常见护牙误区，你中招了吗？

编者按：今天是第35个“全国爱牙日”，主题是“口腔健康全身健康”。口腔疾病不仅影响咀嚼、发音等生理功能，还与多种全身系统疾病有着密切关系。关于爱牙护牙的9个误区，你中招了吗？

把关专家：北京口腔医院口腔显微诊疗中心副主任医师季瑾

编辑/设计：乔业琼、胡海月（实习生）