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全国爱牙日：这9个常见护牙误区，你中招了吗？

2023年09月20日08:28 来源：人民网

编者按：今天是第35个“全国爱牙日”，主题是“口腔健康全身健康”。口腔疾病不仅影响咀嚼、发音等生理功能，还与多种全身系统疾病有着密切关系。关于爱牙护牙的9个误区，你中招了吗？

把关专家：北京口腔医院口腔显微诊疗中心副主任医师季瑾

编辑/设计：乔业琼、胡海月（实习生）

(责编：乔业琼、高雷)




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