两部门印发新版狂犬病暴露预防处置工作规范

人民网北京9月19日电 （记者乔业琼）根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》等有关规定，结合我国狂犬病疫苗和被动免疫制剂研制进展，国家疾控局会同国家卫生健康委对《狂犬病暴露预防处置工作规范（2009年版）》作了进一步更新和完善，形成《狂犬病暴露预防处置工作规范（2023年版）》，并于近期印发。

根据接触方式和暴露程度，《狂犬病暴露预防处置工作规范（2009年版）》将狂犬病暴露分为三级：接触或者喂饲动物，或者完好的皮肤被舔舐为I级暴露；裸露的皮肤被轻咬，或者无明显出血的轻微抓伤、擦伤为Ⅱ级暴露；单处或者多处贯穿性皮肤咬伤或者抓伤，或者破损皮肤被舔舐，或者开放性伤口、黏膜被唾液或者组织污染，或者直接接触蝙蝠为Ⅲ级暴露。

I级暴露者一般无感染风险，清洗暴露部位即可，无需进行医学处置。Ⅱ级暴露者存在轻度感染风险，应处置伤口并接种狂犬病疫苗。确认为Ⅱ级暴露且严重免疫功能低下者，或者Ⅱ级暴露者其伤口位于头面部且不能确定致伤动物健康状况时，按照Ⅲ级暴露者处置。Ⅲ级暴露者存在重度感染风险，应处置伤口并注射狂犬病被动免疫制剂和接种狂犬病疫苗。

对暴露后的伤口，处置应越早越好。一是伤口冲洗。用肥皂水（或者其他弱碱性清洁剂、专业冲洗液）和一定压力的流动清水交替彻底冲洗所有咬伤和抓伤处约15分钟，然后用生理盐水将伤口洗净，最后用无菌脱脂棉将伤口处残留液吸尽，避免在伤口处残留肥皂水或者清洁剂。较深伤口冲洗时，可用注射器或者专用冲洗设备对伤口内部进行灌注冲洗，做到全面彻底。二是消毒处理。伤口冲洗后用稀释碘伏或其他具有病毒灭活效果的皮肤黏膜消毒剂（如季铵盐类消毒剂等）涂擦伤口。如伤口碎烂组织较多，应首先予以清创。三是预防其他感染。根据伤口污染或感染情况，合理使用抗生素，减少狂犬病病毒以外的其他感染。尤其注意结合伤口性质与既往免疫史等综合判断是否使用破伤风疫苗及其被动免疫制剂。

目前已获批准用于首次暴露后的狂犬病疫苗接种程序主要有两种：一是5针免疫程序。于0（注射当天，下同）、3、7、14和28天各注射狂犬病疫苗1剂次，共注射5剂次。二是“2-1-1”免疫程序。于0天注射2剂次（左、右上臂三角肌各注射1剂次），第7、21天各注射1剂次，共注射4剂次。如国家批准新的狂犬病疫苗产品免疫程序，则按最新要求执行。

若再次暴露发生在免疫接种过程中，应继续按照原有免疫程序完成剩余剂次的接种；全程接种后3个月内再次暴露者一般不需要加强接种；全程接种后3个月及以上再次暴露者，应于0、3天各加强接种1剂次狂犬病疫苗。按暴露前或者暴露后程序全程接种狂犬病疫苗者，除严重免疫功能低下者外，暴露或者再次暴露后无需使用被动免疫制剂。