促进健康老龄化 老年痴呆防治促进行动（2023-2025年）在京启动

2023年5月，国家卫生健康委办公厅印发《关于开展老年痴呆防治促进行动（2023-2025年）的通知》，确定2023-2025年在全国组织开展老年痴呆防治促进行动。

老年痴呆防治促进行动（2023-2025年）启动（受访者供图）

9月18日，在第30个“世界阿尔茨海默病日”前夕，由国家卫生健康委老龄健康司指导，中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心（以下简称中国疾控中心慢病中心）主办，北京大学第六医院提供技术支持的健康老龄化能力建设培训暨老年痴呆防治促进行动（2023-2025年）启动会在京举办。会上强调了开展老年痴呆防治促进行动的重要意义，解读了老年健康和老年痴呆防治相关政策，发布了阿尔茨海默病防治宣传彩页，并针对老年痴呆防治促进行动技术方案和技能开展相应培训工作。

中国疾控中心慢病中心将重点围绕老年痴呆防治科普宣传、筛查与早期干预、专项培训辅导、服务网络建立等方面开展工作，推动各地建立行之有效的老年痴呆筛查-诊断-干预机制，提升基层的老年痴呆照护技能，减轻照护负担。

作为国家精神疾病医学中心，北京大学第六医院将围绕老年痴呆防治促进行动，以行动目标为导向，以行动内容为准则，以专业技术为抓手，助力各项工作的落实。

会上，北京、浙江、湖北、广东、海南和重庆等地分享了老年痴呆防治工作经验。国家卫生健康委老龄健康司、中国疾控中心慢病中心、北京大学第六医院负责同志，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团卫生健康委老龄健康处、疾病预防控制中心、精神卫生机构有关负责同志和专家参加启动会和培训班。