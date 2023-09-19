直播预告：老年人如何做好口腔健康检查？

如今，口腔健康得到了越来越多人的关注和重视，老年人的口腔健康问题更是不容忽视。为加强老年人的口腔健康保健意识，帮助老年群体学习口腔卫生科普知识，9月20日第35个“全国爱牙日”期间，我们特别邀请口腔领域的权威专家与大家聊一聊关于老年人口腔保健的话题。

9月21日15:00，北京大学口腔医院口腔预防科主任医师、中华口腔医学会科普研究员司燕将做客“人民好医生”客户端直播间，围绕“老年人如何做好口腔健康检查？”话题与网友进行科普分享。

专家简介：

司燕，北京大学口腔医院口腔预防科主任医师；中华口腔医学会科普部主任，中华口腔医学会口腔预防医学专业委员会常委；北京预防医学会口腔保健专业委员会主任委员。主要研究方向：口腔健康流行病学调查，儿童龋病的综合防治，临床试验研究，与口腔健康相关的社会学研究。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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