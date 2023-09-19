援柬埔寨磅湛省消除白内障致盲项目第12批医疗队到当地学校开展儿童青少年近视防控公益活动。

这是柬埔寨一对80多岁的老两口，相濡以沫生活了近60年。老爷爷自12年前因为白内障双眼逐渐失明再也看不到老伴了。中国医疗队为老爷爷实施白内障手术后，他非常激动。当医疗队员问他老伴有没有变化时，老爷爷幽默地说：“我的太太老了，但还是很漂亮。”老爷爷喜滋滋地牵着老奶奶的手回家了，这是12年来他第一次给老伴引路。

援老挝第二批医疗队队员到乡下义诊。

援柬埔寨磅湛省消除白内障致盲项目第11批医疗队队员向患者的孩子赠送小礼物。

5月19日，柬埔寨波罗勉省白内障患者用翻译软件感谢中国医疗队。

援老挝第四批医疗队完成援老挝消除白内障致盲项目第2000例手术。

不久前，援老挝第二批医疗队队员何丽梅医师在工作中发现一张熟悉的脸庞，原来是之前接受过左眼白内障手术的札棱蓬（Chalenphone）先生，这次他来到医院是为了做右眼的白内障手术。

今年63岁的札棱蓬先生来自老挝万象市，两年前，双眼视力逐渐下降，影响到了日常生活。他曾在中国学习3年，对中国比较了解，十分信任中国医生的医术。当得知有中国医疗队到当地开展免费白内障手术时，他立即报名参与了这个项目。

经诊断，札棱蓬先生的双眼均为白内障，左眼视力为0.08，右眼视力为0.2。医疗队雷蔚副主任医师为他实施了左眼白内障手术，术后第二天左眼视力提高至0.6，札棱蓬先生欣喜万分，对医疗队员竖起大拇指表示感谢。

术后一周札棱蓬先生返院复查时，希望右眼也能进行手术治疗。但万象当地的眼科中心规定，双眼手术必须间隔一个月。

他得知这个消息时，内心十分难过。因为他知道中国医疗队在老挝工作时间是一个月，认为自己的右眼可能再也没有重见光明的机会了。经过医疗队员和当地志愿者的耐心安抚和解释，札棱蓬先生表示理解，恋恋不舍地和医疗队员致谢后回家了。

不知不觉一个月过去了，当札棱蓬先生了解到中国医疗队归国时间延期一个月，将继续为老挝百姓解决疾患时，他激动地一晚上睡不着，第二天一大早就来到医院接受术前检查。相比上次不同的是，这次他没有了紧张和焦虑，面带笑容地和医疗队员用中文打招呼，轻车熟路地登上手术车。

术后第二天，右眼视力从原本的0.2提高至了0.8，札棱蓬先生及家属激动地连连感谢医疗队员，主动要求合照留影，连声说：“感谢中国医生！”

医疗队长韦乐强说：“每当听到当地人民说‘中国医生真棒’，我都无比自豪；每当看到患者竖起大拇指连连称赞的时候，我都无比欣慰。为此，我们会尽己所能，为更多老挝百姓带去光明，也将尽最大的努力，完成国家交给我们的使命。”

9月9日，随着广西援柬埔寨消除白内障项目医疗队完成项目阶段任务顺利回国，广西卫生健康委已累计向柬埔寨、老挝派出19批132人次的眼科专家队伍，为当地白内障患者免费实施复明手术达10059例，并为当地培养带教眼科医护人员，受到柬埔寨、老挝各界的热烈欢迎和广泛赞誉。

消除白内障致盲项目是广西推动实施“一带一路”医疗服务走出去的合作项目，也是第一次由自治区本级财政支持，整合全区优质眼科资源、整建制短期持续轮流派出专家队伍、以一定时期内消除特定行政区域内白内障致盲现象为目标的医疗援助行动。

项目自2018年5月启动实施以来，广西医疗队克服环境气候、新冠肺炎疫情等种种困难，用心用情为当地白内障患者免费实施复明手术，为他们带去光明和希望。其中接受手术的最大年龄患者达108岁，最小的才8岁。有失明7年的老阿婆，术后终于看见5岁孙子的模样；也有失明12年的高龄老人，术后便高兴地为老伴引路回家的感人故事，谱写了中柬、中老人民情谊的新篇章。

近年来，广西卫生健康委充分发挥广西面向东盟开放合作的区位优势和卫生健康资源独特优势，锐意创新，勇毅前行，不断推进援外医疗工作实现新跨越、迈上新台阶，以实际行动践行“一带一路”倡议，为推动构建人类卫生健康共同体作出新贡献、展现新担当。

（本文配图皆由广西卫健委提供）