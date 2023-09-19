智慧平台可下单 服务中心在身边

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提供低价助餐服务、满足老人精神需求、服务质量实时监督……在主题教育中，河北省突出问题导向、注重实际成效，加快提升养老服务质量。唐山市路北区搭建起养老服务平台为“总中枢”、养老服务中心为主阵地、社区日间照料站为触角的三级养老服务网络，让老年人乐享更优质的养老服务。

“来来，老张、老李，再来一局，这局肯定我赢！”在河北省唐山市路北区文登苑社区居家养老服务中心里，67岁的陈艳玲和球友们挥汗如雨。

下棋打球、读书看报、喝茶叙旧……陈艳玲经常一整天都泡在这里。“以前打乒乓球要去体育馆或者公园，坐公交车有时来回要一个多小时，寒暑天就打了退堂鼓。现在方便多了，家门口打完球就在这里的老年食堂把饭吃了，简直不要太方便！”陈艳玲说。

在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，河北省突出问题导向、注重实际成效，把开展主题教育与推动中心工作结合起来，加快提升养老服务质量。记者近日在唐山市走访时发现，为破解养老难题，唐山市路北区在原有的177个社区日间照料站基础上，新建了路北区智慧养老服务平台和12个镇街级社区居家养老服务中心，搭建起养老服务平台为“总中枢”、养老服务中心为主阵地、社区日间照料站为触角的三级养老服务网络，解决了居家养老场所少、服务项目少、费用高等诸多问题。

普惠化——

低价助餐服务省事省心

“开餐了！您老今天吃点啥？”临近中午，路北区煤研分院社区居家养老服务中心老年食堂饭香四溢。七八种热菜、凉菜一字排开，还有米饭、花卷、包子等各色主食，热气腾腾。

“给我来份面酱肉、杭椒牛柳、养生小炒，再加一碗米饭。”81岁的张大力享受了老人折扣价，两荤一素一主食的午餐从12元变成了10元。“我是独居老人，之前一个人做饭也得买菜、择菜、洗菜、炒菜，费好些事，加上水电燃气费，也不便宜，在外面吃又怕不卫生。”张大力说，现在有了老年食堂，省钱又省心。

针对老年人普遍存在的就餐不方便问题，路北区采取“老年人支付一点、政府补贴一点、企业担负一点”的方式，在12个镇街级社区居家养老服务中心内运营老年食堂。“老年食堂尤其注重营养均衡，推出营养套餐，70岁以上老人还享受八折优惠。”路北区民政局局长刘莉说。

目前，这12个养老服务中心均由路北区培育起来的幸福家园、福明、华庭等几家本地养老服务企业运营，助餐服务覆盖至177个社区日间照料站。

“我们社区供餐由煤研分院养老服务中心配送。前一天下午社区微信群里发布次日菜单，居民们接龙订餐，第二天到饭点儿取餐，或送餐上门。”幸福花园社区党总支书记郑丽君说，现在平均每天有四五十名老人下单。

近年来，路北区大力发展普惠型养老服务，当地用好公益性基金，并积极引导社会资本参与养老事业。目前，全区80岁以上老人每月可享受50元至300元的高龄津贴，2020年以来累计发放4200余万元；低保、失能等特殊困难老人可享受居家养老服务补贴、生活补贴、护理补贴，近两年已累计发放69.36万元。

“路北区各镇街整合各自闲置房屋，免费提供给这12家养老服务中心的运营企业，由其向老人提供‘吃、玩、学、乐、养’等各类服务，目前已累计提供场地2.1万平方米。”刘莉说，“这种免费用房政策，保证了养老普惠服务的良性运转、持续惠民。”

多元化——

提供“养老+看小”等个性化服务

“点点，注意安全，别撞到其他小朋友！”在路北区橡树湾社区居家养老服务中心，居民陈耀先正在阳光房带着小孙子玩耍。

阳光房里，老人孩子其乐融融。一边是孩子喜欢的游乐区、手工制作区，另一边是老年人青睐的棋牌区、阅览区、书画区等。“这里冬暖夏凉还安全，以前遛娃找不到好去处，现在我们爷俩各得其乐，比闷在家里有意思多了。”陈耀先说。

养老服务中心除了提供基本的助餐服务外，还提供“养老+看小”等个性化服务。“现在很多小孩子都是老人在带，我们呼应老人的实际情况和需求，为其寻找解决方案。”橡树湾社区居家养老服务中心负责人田蔷说。

这家3100平方米的中心内，有多功能活动厅、日间照料室、心理咨询室等。中心邀请志愿者向老人们推出书画、舞蹈、英语等特色课程，满足老年人的精神需求，同时为老人们提供社交场所。心理咨询室则为老人们尤其是独居老人提供心理疏导和精神慰藉。

包括该中心在内，幸福家园健康发展有限公司在路北区运营着6家社区居家养老服务中心，公司运营部部长高雪说：“我们不断拓展服务项目，跟辖区医院、理发店等机构合作，邀请专业人员定期到各服务中心提供特色服务。”

“您好，能上门帮我擦玻璃吗？”幸福家园健康发展有限公司的护理员陈立琴接到一个保洁订单，家住路北区钓鱼台北楼社区的75岁独居老人陈淑红打来电话。

两小时后，全屋的玻璃都干净了。陈淑红因病导致身体部分失能，生活依靠轮椅，平时喜欢坐在窗边看人来人往。“玻璃亮了，我心里也亮堂了！”陈淑红说。

目前，路北区有500余名残疾、失独、低保等特殊困难老人，政府为其购买了居家养老“六助”服务，由幸福家园健康发展有限公司提供服务，老人们每月都可根据服务菜单，免费享受价值100元的上门助餐、助洁、助医、助购、助急、助浴等服务，让不少居家养老难题迎刃而解。

智慧化——

融合一键呼叫、服务派单等多项功能

“阿姨，请问您需要什么护理项目？”“大爷，别着急，请告诉我您家的具体位置。”……

走进路北区城市运行调度指挥中心，七八名接线员正头戴耳麦，在智慧养老服务平台上工作，现场语音答复声、键盘敲击声此起彼伏，一片忙碌。

平台管理员张雅静介绍，智慧养老服务平台融合了一键呼叫、预约上门、服务派单等多项功能。“全区500多名特殊困难老人或其他需要帮助的老人，可通过打进电话或通过‘路北智慧养老’公众号，下单多种上门服务项目。”

平台大屏幕上，密密麻麻的蓝点遍布在全区地图上，每一个蓝点都代表一名护理员，平台工作人员可以清晰看到护理员的实时分布情况。鼠标点击一个蓝点，能够显示该护理员的姓名、目前的服务项目及服务时间等多项信息。

“我们要求每名护理员入户服务时，进门后首先拍照打卡上传系统，服务结束需再次打卡上传。通过监督和把控服务质量，把服务做实做细做优。”张雅静说。

路北区智慧养老服务平台自今年投用以来，数据量不断积累。“大数据分析为我们提供了决策依据。”路北区民政局副局长苏超群说，“比如大数据显示，助洁服务占服务总量的六成以上，这提示我们助洁服务需求高，要进一步提升服务质量，同时也提示我们分析其他项目为何使用率偏低，推动开展调研、改进服务。”

王建生、孙素芹是路北区的一对失独老夫妻，每个月都会呼叫护理员为其上门服务。“智慧养老平台会给我们打回访电话，询问服务情况，我提出想让护理员陪我唠唠嗑，现在她服务结束后，还会陪我聊一会儿，感觉真好！”孙素芹说。

“下一步，我们将对智慧养老服务平台系统进行升级，增加服务现场智能监控设备，进一步提升服务质量，同时完善公众号的服务功能和便捷性，让老人们享受更加优质的服务。”苏超群说。

《 人民日报 》（ 2023年09月19日 14 版）