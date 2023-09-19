完善过期药品回收机制

把过期药品回收工作做好，对保障公众用药安全、推进药品全程化监管、减少环境污染都有重要意义

过期药品应该如何处理？许多人都有过这样的疑问。不少家庭常备感冒药、退烧药、肠胃药等药品，但常常用不完。有统计显示，我国约有78.6%的家庭备有小药箱，每年产生约1.5万吨过期药品。过期药品回收难问题长期存在，很多人并不知道有哪些正确的处理渠道。

应该明确的是，过期药品不能继续服用，也不能随意处置。药品过期会导致有效成分含量下降，如果继续服用，不仅起不到应有的治疗作用，一些有效成分还可能分解产生有害物质，对人体产生伤害。同时必须注意，过期药品在《国家危险废物名录》（2021年版）中被列为危险废物，如果随意丢弃，容易在雨水、地下水的长期渗透下，污染水体和土壤，也有可能被不法商贩重新包装再次销售，扰乱药品市场秩序。

近年来，一些地方政府、医药企业和零售药店等设立过期药品集中投放点，定期定点收集家庭过期药品，为群众提供了处理途径。比如，广州、昆明等多地开展家庭过期药品免费回收活动，一些电商平台也与制药企业合办回收活动，但这些尝试往往以公益活动的形式出现，尚缺乏统一长效的机制。还有媒体调查发现，不少过去设置的过期药品回收点已经荒废，人们不知道去哪里找回收点。这些都为过期药品回收带来了困难，需引起重视并加以解决。

破解过期药品回收难问题，关键在于加快建立健全长效回收机制。药品回收的责任主体和统一流程，都需要从体制机制上加以明确。从实践看，不妨依托各个社区（村）卫生服务站或零售药店，建立固定的过期药品回收点，制定回收、登记、保存、销毁过期药品的统一办法。同时，运用信息化手段，对回收的过期药品进行流程跟踪，强化收集、交接、运输、仓储、销毁处理各环节的监督和监控，实现过期药品回收全流程可追溯。

让回收变得方便可行，才能打通过期药品回收的“最后一公里”。相关部门应制定出台有效的激励措施，推动社区、药企、药店和个人积极参与过期药品回收。有些好的经验做法可以借鉴：比如通过手机APP帮助居民找到附近的药品回收点预约回收，或在社区设置过期药品回收机，居民输入手机号码，即可轻松完成一键自助回收。对于无法集中回收的过期药品，还要同垃圾分类协同推进，引导公众将废弃药品及其包装物按有害生活垃圾处理，并加强对废弃药品垃圾收集、运送和处置的管理。

从源头上减少过期药品的产生，也十分重要。一方面，要加大安全用药宣传，通过发布消费警示等措施，引导消费者理性购药、科学备药，避免盲目囤药，增强居民安全用药常识和分类处理过期药品的意识。另一方面，应鼓励制药企业按照疗程推出不同类型的药品规格，并加强临床合理用药监管，激励药学人员在促进合理用药、减少资源浪费等方面发挥积极作用。

安全用药无小事。把过期药品回收工作做好，对保障公众用药安全、推进药品全程化监管、减少环境污染都有重要意义。期待各方一起努力，为过期药品回收建好平台、机制，推动过期药品回收工作走向规范化常态化。

《 人民日报 》（ 2023年09月19日 05 版）